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Linhares e Rio Bananal

Dois suspeitos de crimes sexuais são presos no Norte do Estado

Indivíduos tinham mandados de prisão em aberto por estupro; as prisões ocorreram em Linhares e Rio Bananal

Publicado em 

04 set 2021 às 11:10

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 11:10

Em Linhares e Rio Bananal
Polícia Civil prende suspeitos de crimes sexuais no norte do Estado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois homens com mandados de prisão em aberto pelo crime de estupro foram presos por equipes da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Polícia de Sooretama e Delegacia de Polícia de Rio Bananal nesta sexta-feira (03). As prisões ocorreram em Linhares e Rio Bananal.
Em Linhares, os policiais localizaram um suspeito, de 35 anos, no bairro Interlagos. Ele estava em seu local de trabalho, foi surpreendido pelos policiais e não esboçou reação, tendo sido detido e conduzido à delegacia. O segundo detido, de 43 anos, foi localizado no centro de Rio Bananal.
“Em seu desfavor também havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele não esboçou reação, foi informado da ordem de prisão e conduzido à Delegacia”, afirmou o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
Os conduzidos foram interrogados e, logo depois, encaminhados para o Complexo Penitenciário de Xuri, onde permanecem à disposição da Justiça.

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