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Após furtar celular

Homem é agredido por populares e amarrado em poste, em Cariacica

Suspeito de furtar o celular de uma adolescente no bairro Itacibá foi pego pela população, agredido e amarrado em um poste até a chegada da polícia. Segundo a Polícia Civil, ele não pagou a fiança estipulada e foi encaminhado ao presídio
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

04 set 2021 às 10:58

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 10:58

Homem foi pego pela população e amarrado em poste após tentar roubar celular de jovem
Homem foi pego pela população e amarrado em poste após tentar roubar celular de jovem Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 21 anos, suspeito de furtar o celular de uma adolescente no bairro Itacibá, em Cariacica, foi pego pela população,  agredido e amarrado em um poste até a chegada da polícia, na noite desta sexta-feira (3).
Polícia Civil informou, por nota, que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por furto.  "Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", disse.
De acordo com relatos de populares à TV Gazeta, o crime aconteceu por volta de 19h30 desta sexta-feira.  O suspeito teria aproveitado a distração de uma jovem que estava sentada no banco da praça de Itacibá e puxado o celular da mão dela, fugindo em seguida. No momento, a tia dela gritou e correu. Com os gritos, pessoas que passavam pelo local correram, conseguiram deter o homem e começaram a agredi-lo. O suspeito foi amarrado a um poste e ficou lá até a chegada da polícia.
Polícia Militar foi demandada para dar detalhes sobre o atendimento à ocorrência, mas informou que nos fins de semana e feriados não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.
O suspeito foi autuado por furto e preso, pois não pagou a fiança estipulada. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

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