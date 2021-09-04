Homem é agredido por populares e amarrado em poste, em Cariacica

Um homem de 21 anos, suspeito de furtar o celular de uma adolescente no bairro Itacibá, em Cariacica, foi pego pela população, agredido e amarrado em um poste até a chegada da polícia, na noite desta sexta-feira (3).
A Polícia Civil informou, por nota, que o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por furto. "Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana", disse.
De acordo com relatos de populares à TV Gazeta, o crime aconteceu por volta de 19h30 desta sexta-feira. O suspeito teria aproveitado a distração de uma jovem que estava sentada no banco da praça de Itacibá e puxado o celular da mão dela, fugindo em seguida. No momento, a tia dela gritou e correu. Com os gritos, pessoas que passavam pelo local correram, conseguiram deter o homem e começaram a agredi-lo. O suspeito foi amarrado a um poste e ficou lá até a chegada da polícia.
A Polícia Militar foi demandada para dar detalhes sobre o atendimento à ocorrência, mas informou que nos fins de semana e feriados não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores.
O suspeito foi autuado por furto e preso, pois não pagou a fiança estipulada. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado pela polícia.