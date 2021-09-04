Homem é agredido por populares e amarrado em poste, em Cariacica

De acordo com relatos de populares à TV Gazeta, o crime aconteceu por volta de 19h30 desta sexta-feira. O suspeito teria aproveitado a distração de uma jovem que estava sentada no banco da praça de Itacibá e puxado o celular da mão dela, fugindo em seguida. No momento, a tia dela gritou e correu. Com os gritos, pessoas que passavam pelo local correram, conseguiram deter o homem e começaram a agredi-lo. O suspeito foi amarrado a um poste e ficou lá até a chegada da polícia.