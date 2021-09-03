Suspeito de assassinar grávida de quatro meses em Cariacica é preso

Homem suspeito de assassinar Thais dos Santos Ferreira, de 21 anos, foi preso pela polícia Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a polícia, o crime foi latrocínio — roubo seguido de morte. O titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, explicou que tudo começou em um evento de funk que foi interrompido por conta dos protocolos de combate à Covid-19.

"O namorado da Thais era o promoter de eventos que organizou a festa em Vila Capixaba. Com a interrupção do evento, os participantes decidiram ir a um sítio no Vale do Moxuara. O rapaz, namorado da vítima, dirigia um veículo para a continuação da festa. Ao lado dele, estava a Thais e, atrás, os dois irmãos da menina e um rapaz que pediu carona", narrou o delegado.

De acordo com Gianno, o homem que estava de carona anunciou o assalto durante o trajeto, "O rapaz desconhecido puxou o revólver calibre 38, anunciou o assalto e efetuou um disparo, que transfixou o banco e entrou na região dorsal da menina, ocasionando a morte dela", relatou.

O laudo cadavérico constatou que Thais estava grávida de 16 semanas. "Pedimos a prisão preventiva, concedida à época pela Justiça, do suspeito chamado Ramon Ferreira Littig, com 22 anos atualmente. Ele já tinha passagem por porte de arma, tráfico e ameaça. O autor do crime chegou a tirar foto com o cantor de funk que faria uma apresentação no dia e isso serviu de ponto de partida para a investigação", explicou o delegado.

"Acreditamos que o suspeito já foi ao local com a intenção de cometer o assalto. O promoter, namorado da Thais, nos disse que estava com dinheiro vivo, tinha R$ 2.500 no bolso, e que o suspeito devia ter essa informação. Depois do fato o criminoso fugiu, tentamos prendê-lo em flagrante e não conseguimos. No dia 26 de agosto foi denunciado e saiu a decretação da prisão preventiva. O encontramos no último dia 31 na casa da mãe, no bairro Santa Fé, também em Cariacica" Gianno Trindade - Delegado titular da DSP

Segundo o delegado, Ramon não ofereceu resistência à prisão. "Ele só apresentou indignação, assim como a mãe dele. O criminoso também se reservou a ficar calado. Agora, responderá por latrocínio consumado, cuja pena pode chegar a 30 anos. Frise-se que as investigações se iniciaram a partir da foto que o autor tirou com o cantor no dia dos eventos, partimos dela para qualificar Ramon e pedirmos a prisão", finalizou.

RELEMBRE O CASO

Thais dos Santos Ferreira morreu após ser atingida por um tiro nas costas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na madrugada do dia 4 para o dia 5 de dezembro de 2020. A jovem saía de uma boate quando houve uma tentativa de assalto.

Rua onde o crime ocorreu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, atrás de boate Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Moradores contaram que a mulher saiu da boate acompanhada do namorado e que eles seguiram para a rua de trás do local, onde o carro do casal estava estacionado, quando houve uma tentativa de roubo.

De acordo com informações da polícia, o namorado da vítima dirigia o veículo. Na ocasião, moradores contaram para a reportagem da TV Gazeta que ele arrancou com o carro e os bandidos atiraram em Thais. A mulher chegou a ser socorrida pela equipe do Samu e foi levada para o PA de Alto Laje, também em Cariacica, mas ela não resistiu e morreu minutos depois. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.