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Latrocínio

Suspeito de assassinar grávida de quatro meses em Cariacica é preso

O rapaz de 22 anos foi preso na terça-feira (31) no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Thais dos Santos Ferreira, de 21 anos, foi morta ao sair de uma boate

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 11:58

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 set 2021 às 11:58
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Homem suspeito de assassinar Thais dos Santos Ferreira, de 21 anos, foi preso pela polícia Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil na última terça-feira (31), no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Ele é suspeito de ter assassinado a jovem Thais dos Santos Ferreira, de 21 anos, que estava grávida de 4 meses quando foi baleada na saída de uma boate no bairro Vila Capixaba, no mesmo município. O crime aconteceu no dia 5 de dezembro de 2020.
Segundo a polícia, o crime foi latrocínio — roubo seguido de morte. O titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, explicou que tudo começou em um evento de funk que foi interrompido por conta dos protocolos de combate à Covid-19. 
"O namorado da Thais era o promoter de eventos que organizou a festa em Vila Capixaba. Com a interrupção do evento, os participantes decidiram ir a um sítio no Vale do Moxuara. O rapaz, namorado da vítima, dirigia um veículo para a continuação da festa. Ao lado dele, estava a Thais e, atrás, os dois irmãos da menina e um rapaz que pediu carona", narrou o delegado.
De acordo com Gianno, o homem que estava de carona anunciou o assalto durante o trajeto,  "O rapaz desconhecido puxou o revólver calibre 38, anunciou o assalto e efetuou um disparo, que transfixou o banco e entrou na região dorsal da menina, ocasionando a morte dela", relatou.
O laudo cadavérico constatou que Thais estava grávida de 16 semanas. "Pedimos a prisão preventiva, concedida à época pela Justiça, do suspeito chamado Ramon Ferreira Littig, com 22 anos atualmente. Ele já tinha passagem por porte de arma, tráfico e ameaça. O autor do crime chegou a tirar foto com o cantor de funk que faria uma apresentação no dia e isso serviu de ponto de partida para a investigação", explicou o delegado.
"Acreditamos que o suspeito já foi ao local com a intenção de cometer o assalto. O promoter, namorado da Thais, nos disse que estava com dinheiro vivo, tinha R$ 2.500 no bolso, e que o suspeito devia ter essa informação. Depois do fato o criminoso fugiu, tentamos prendê-lo em flagrante e não conseguimos. No dia 26 de agosto foi denunciado e saiu a decretação da prisão preventiva. O encontramos no último dia 31 na casa da mãe, no bairro Santa Fé, também em Cariacica"
Gianno Trindade - Delegado titular da DSP
Segundo o delegado, Ramon não ofereceu resistência à prisão. "Ele só apresentou indignação, assim como a mãe dele. O criminoso também se reservou a ficar calado. Agora, responderá por latrocínio consumado, cuja pena pode chegar a 30 anos. Frise-se que as investigações se iniciaram a partir da foto que o autor tirou com o cantor no dia dos eventos, partimos dela para qualificar Ramon e pedirmos a prisão", finalizou.

RELEMBRE O CASO

Thais dos Santos Ferreira morreu após ser atingida por um tiro nas costas no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, na madrugada do dia 4 para o dia 5 de dezembro de 2020. A jovem saía de uma boate quando houve uma tentativa de assalto.
Rua onde o crime ocorreu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, atrás de boate
Rua onde o crime ocorreu no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, atrás de boate Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Moradores contaram que a mulher saiu da boate acompanhada do namorado e que eles seguiram para a rua de trás do local, onde o carro do casal estava estacionado, quando houve uma tentativa de roubo.
De acordo com informações da polícia, o namorado da vítima dirigia o veículo. Na ocasião, moradores contaram para a reportagem da TV Gazeta que ele arrancou com o carro e os bandidos atiraram em Thais. A mulher chegou a ser socorrida pela equipe do Samu e foi levada para o PA de Alto Laje, também em Cariacica, mas ela não resistiu e morreu minutos depois. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Atualização

03/09/2021 - 5:35
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil concedeu coletiva e informou detalhes sobre a conclusão das investigações. As informações foram inseridas no texto.

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