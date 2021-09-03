Roubo de carro em Colatina termina com perseguição e tiros em Linhares Crédito: Divulgação/PM

O roubo de um carro na tarde desta quinta-feira (2) no distrito de Baunilha, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, terminou em perseguição policial e tiros em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O suspeito foi alcançado, preso e encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

O dono do veículo, um Chevrolet Onix branco, relatou aos militares que, ao parar em uma lanchonete no distrito de Baunilha, foi surpreendido por um indivíduo que estava com uma arma de fogo. O roubo foi anunciado e o homem fugiu com o carro no sentido Colatina.

Polícia Militar se deslocou até o distrito de Baunilha, para averiguar um roubo de veículo. A corporação foi informada de que o carro estaria indo em direção a Colatina. Sabendo dessa informação e da característica do automóvel roubado, os policiais avisaram outras guarnições, que realizaram um cerco para localizar o suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo saiu de Colatina com o veículo roubado e se dirigiu a Linhares. No município do Norte capixaba, os militares foram informados que o suspeito estava se dirigindo para o distrito de Bebedouro. A corporação conseguiu visualizar o carro roubado, deu ordem de parada, mas o homem furou o bloqueio policial.

Segundo a Policia Militar, ao furar o bloqueio, o homem colocou em risco a integridades dos militares, que efetuaram disparos contra o carro roubado. Os policiais continuaram perseguindo o veículo que, após desobedecer várias ordens de parada, colidiu em um barranco.

O homem, segundo os policiais, saiu do carro portando uma arma em mãos, e os policiais efetuaram mais disparos. Ele correu em direção a um matagal às margens da BR 101 , mas foi localizado pela polícia. O suspeito foi preso e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares.