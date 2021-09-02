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Disputa por pontos

Onda de assassinatos em Linhares tem ligação com traficantes da Grande Vitória

Segundo o secretário da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, criminosos da Capital têm tentado tomar pontos de venda drogas de Linhares

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:27

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 set 2021 às 11:27
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A onda de assassinatos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última semana – quando oito pessoas foram mortas em seis dias – tem ligação com traficantes da Grande Vitória. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, criminosos da Capital estão tentando tomar pontos de venda de entorpecentes no município do norte capixaba.
“Nós já recebemos informações da Inteligência de que criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes na Grande Vitória acabaram tentando tomar também pontos de venda de entorpecentes em Linhares. Então isso potencializou, no mês de agosto, o número de homicídios também em Linhares”, afirma Ramalho. Escute a fala do secretário:
A afirmação de Ramalho feita na manhã desta quinta-feira (2) à reportagem de A Gazeta vem após o governador Renato Casagrande (PSB) dizer em entrevista ao CBN Cotidiano na tarde de quarta-feira (1º) que a tentativa de avanço de um grupo criminoso em Vitória resultou em mortes em bairros da Região Metropolitana, com reflexos, inclusive, em Linhares.
Questionado sobre agosto ter sido o mês mais violento do ano, com 108 homicídios registrados no Estado, Casagrande afirmou ao jornalista Mario Bonella: “Aconteceu em agosto um fato assim, que é o fato da disputa entre grupos criminosos. Um grupo criminoso perdeu seu líder, e outro grupo criminoso tentando avançar sobre as áreas do adversário”, explicou o governador.
"Isso levou à morte, assim, maior aqui em Vitória, levou à morte maior em alguns bairros da Região Metropolitana, com reflexos, inclusive, em Linhares"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

HISTÓRICO DE HOMICÍDIOS EM LINHARES

Em agosto, Linhares registrou 14 homicídios, oito deles em seis dias, de acordo com a Polícia Civil. Veja o levantamento das mortes na última semana:

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