Onda de assassinatos em Linhares tem ligação com traficantes da Grande Vitória

“Nós já recebemos informações da Inteligência de que criminosos ligados ao tráfico de entorpecentes na Grande Vitória acabaram tentando tomar também pontos de venda de entorpecentes em Linhares. Então isso potencializou, no mês de agosto, o número de homicídios também em Linhares”, afirma Ramalho. Escute a fala do secretário :

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A afirmação de Ramalho feita na manhã desta quinta-feira (2) à reportagem de A Gazeta vem após o governador Renato Casagrande (PSB) dizer em entrevista ao CBN Cotidiano na tarde de quarta-feira (1º) que a tentativa de avanço de um grupo criminoso em Vitória resultou em mortes em bairros da Região Metropolitana, com reflexos, inclusive, em Linhares.