Violência no Norte: Linhares registra 5 homicídios em 3 dias

O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou cinco homicídios em três dias. A última ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (25), com a morte de um jovem de 19 anos no bairro Bebedouro. Só na segunda-feira (23), quatro pessoas perderam a vida vítimas de arma de fogo.
Na ocorrência desta quarta-feira (25), a Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que uma pessoa teria sido baleada no bairro Bebedouro. A vítima, um jovem de 19 anos, foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Na unidade, os militares foram informados que ele foi alvo de cinco disparos de arma de fogo e morreu.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, afirma o texto.
QUATRO ÓBITOS EM UM DIA
Além da morte do jovem de 19 anos, outras quatro pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo. Todos os quatro óbitos ocorreram na segunda-feira (23).
Na madrugada, por volta das 2h da manhã, o motorista de aplicativo Vinicius Belizário foi assassinado no bairro Interlagos. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma dívida. Vinicius estaria devendo para quem o matou. Um outro homem foi morto no bairro Aviso, e dois foram assassinados dentro de uma barbearia em um duplo homicídio, também ocorrido no bairro Interlagos.