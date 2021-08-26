AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Quatro em 1 dia

Violência no Norte: Linhares registra 5 homicídios em 3 dias

A última ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (25), com a morte de um jovem de 19 anos. Só na segunda-feira (23), quatro pessoas perderam a vida

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:41

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:41
Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares
Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares Crédito: Paula Brazão
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou cinco homicídios em três dias. A última ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (25), com a morte de um jovem de 19 anos no bairro Bebedouro. Só na segunda-feira (23), quatro pessoas perderam a vida vítimas de arma de fogo.
Na ocorrência desta quarta-feira (25), a Polícia Militar foi acionada após receber a informação de que uma pessoa teria sido baleada no bairro Bebedouro. A vítima, um jovem de 19 anos, foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Na unidade, os militares foram informados que ele foi alvo de cinco disparos de arma de fogo e morreu.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada”, afirma o texto.

QUATRO ÓBITOS EM UM DIA

Além da morte do jovem de 19 anos, outras quatro pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo. Todos os quatro óbitos ocorreram na segunda-feira (23).
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, estava em frente a um bar quando foi assassinado
Motorista de aplicativo morto em Linhares Crédito: Montagem | Gazeta
Na madrugada, por volta das 2h da manhã, o motorista de aplicativo Vinicius Belizário foi assassinado no bairro Interlagos. As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma dívida. Vinicius estaria devendo para quem o matou. Um outro homem foi morto no bairro Aviso, e dois foram assassinados dentro de uma barbearia em um duplo homicídio, também ocorrido no bairro Interlagos.

Veja Também

Homem é preso 10 anos após engravidar sobrinha em Linhares

Carro fica destruído após pegar fogo na BR 101, em Linhares

Homem atira contra PMs e diz que não tem medo de morrer em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Condutor do carro evadiu o local do acidente sem prestar socorro.
Motociclista é arremessada após colisão com caminhonete em Nova Venécia
Imagem de destaque
5 exercícios específicos para quem quer começar a correr
Imagem de destaque
Para que serve o capim-santo: 5 benefícios da planta para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados