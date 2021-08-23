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Suspeitos fugiram

Dono de barbearia e cliente são mortos a tiros em Linhares

Um terceiro jovem foi baleado na perna e socorrido para um hospital. Segundo testemunhas, um homem desceu de um carro e efetuou os disparos, fugindo em seguida

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:16

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:16
Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares
Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares Crédito: Paula Brazão
Dois jovens foram mortos a tiros em uma barbearia de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (23). O estabelecimento fica na região do bairro Interlagos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são o barbeiro Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, dono do estabelecimento, e Vinicius Tomaz de Almeida, de 28, cliente do local. 
A PM informou que, além dos jovens, um rapaz de 22 anos — amigo de Vinicius — foi baleado em uma das pernas e socorrido para um hospital da região. 
Paulo Eduardo Meira, 20 anos, foi morto em sua barbearia em Linhares
Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, estava em sua barbearia quando foi morto a tiros Crédito: Redes Sociais
Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta Norte que viram quando um homem desceu de um carro e efetuou os disparos, fugindo em seguida.
Polícia Civil explicou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. A polícia reforçou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

HOMEM É PRESO COM DUAS ARMAS

De acordo com a Polícia Militar, após o crime, militares que estavam em uma viatura localizaram um carro nas imediações do local onde ocorreu os assassinatos e o condutor do veículo portava uma pistola e um revólver. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. O titular da unidade, delegado Fabrício Lucindo, informou que o suspeito está sendo interrogado e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
O delegado reforçou que ainda não tem como afirmar que o suspeito preso tenha relação com o duplo homicídio, mas ele também é investigado pelo crime já que estava armado nas imediações da barbearia onde dois jovens foram assassinados e um ficou ferido.

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