Dono de barbearia e cliente são mortos a tiros em Linhares

Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares Crédito: Paula Brazão

Dois jovens foram mortos a tiros em uma barbearia de Linhares , no Norte do Espírito Santo , no início da tarde desta segunda-feira (23). O estabelecimento fica na região do bairro Interlagos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são o barbeiro Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, dono do estabelecimento, e Vinicius Tomaz de Almeida, de 28, cliente do local.

A PM informou que, além dos jovens, um rapaz de 22 anos — amigo de Vinicius — foi baleado em uma das pernas e socorrido para um hospital da região.

Paulo Eduardo Meira, de 20 anos, estava em sua barbearia quando foi morto a tiros Crédito: Redes Sociais

Testemunhas contaram para a reportagem da TV Gazeta Norte que viram quando um homem desceu de um carro e efetuou os disparos, fugindo em seguida.

Polícia Civil explicou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. A polícia reforçou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

HOMEM É PRESO COM DUAS ARMAS

De acordo com a Polícia Militar, após o crime, militares que estavam em uma viatura localizaram um carro nas imediações do local onde ocorreu os assassinatos e o condutor do veículo portava uma pistola e um revólver. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. O titular da unidade, delegado Fabrício Lucindo, informou que o suspeito está sendo interrogado e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.