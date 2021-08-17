Vídeo mostra criminosos roubando peças de ouro em joalheria de Linhares

Imagens de câmeras de videomonitoramento divulgadas nesta terça-feira (17) mostram como foi a ação dos criminosos que roubaram uma joalheria de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (14). Os indivíduos levaram relógios e peças de ouro — um prejuízo estimado em R$ 300 mil, segundo o estabelecimento.
Nas imagens, é possível ver que enquanto um homem tenta arrombar a porta da loja, uma mulher dá cobertura à ação, observando a movimentação ao redor. Após o suspeito conseguir arrombar a porta de vidro e a metálica, ele e a mulher saem e voltam depois, acompanhados de outro indivíduo.
O registro feito por uma câmera de videomonitoramento instalada dentro da loja mostra os dois homens utilizando uma lanterna e selecionando os materiais a serem levados.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações do caso, chamou a atenção o fato de os suspeitos parecerem saber onde estavam as peças de valor. Na mesma loja, havia peças folheadas a ouro, mas, após entrar no local, o trio foi diretamente onde estavam as de ouro.
"Os bandidos estudam bem o local antes, para saberem se é frágil ou não, e para identificarem onde estão os objetos de valor para depois executarem o crime. Eles sabiam onde estavam os objetos para roubar", pontuou Lucindo.