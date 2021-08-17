Vídeo mostra criminosos roubando peças de ouro em joalheria de Linhares

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Nas imagens, é possível ver que enquanto um homem tenta arrombar a porta da loja, uma mulher dá cobertura à ação, observando a movimentação ao redor. Após o suspeito conseguir arrombar a porta de vidro e a metálica, ele e a mulher saem e voltam depois, acompanhados de outro indivíduo.

Vídeo mostra criminosos roubando joalheria em Linhares Crédito: Videomonitoramento

O registro feito por uma câmera de videomonitoramento instalada dentro da loja mostra os dois homens utilizando uma lanterna e selecionando os materiais a serem levados.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações do caso, chamou a atenção o fato de os suspeitos parecerem saber onde estavam as peças de valor. Na mesma loja, havia peças folheadas a ouro, mas, após entrar no local, o trio foi diretamente onde estavam as de ouro.