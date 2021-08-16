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Relógios e peças de ouro

Criminosos roubam joalheria em Linhares e dão prejuízo de R$ 300 mil

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações, chamou a atenção o fato de os criminosos parecerem saber onde estavam as peças de valor

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:41

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:41

16ª Delegacia Regional de Linhares
O caso é investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Três criminosos invadiram uma joalheria em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e roubou relógios e peças de ouro no último sábado (14). O prejuízo estimado é de R$ 300 mil, segundo o estabelecimento. A polícia informou que nenhum suspeito foi preso até o momento. 
Criminosos roubam joalheria em Linhares e dão prejuízo de 300 mil reais
Polícia Civil investiga o caso com base no vídeo das câmeras de monitoramento do estabelecimento, que registraram a ação do trio — formado por dois homens e uma mulher. Os proprietários pediram que o nome da joalheria não fosse divulgado.

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Segundo o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações do caso, chamou a atenção o fato de os criminosos parecerem saber onde estavam as peças de valor. Na mesma loja, há peças folheadas a ouro, mas, após entrar no local, o trio foi diretamente onde estavam as de ouro.
"Os bandidos estudam bem o local antes, para saberem se é frágil ou não, e para identificarem onde estão os objetos de valor para depois executarem o crime. Eles sabiam onde estavam os objetos para roubar", pontuou Lucindo.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte 

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