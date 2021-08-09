ES Gás ganha aval para obra de gasoduto até indústrias de Linhares

Gasoduto: ampliação da rede de gasodutos e construção da base em Bebedouro aumentará em até nove vezes capacidade de abastecimento das indústrias de Linhares Crédito: TBG/Divulgação

ES Gás , estatal capixaba de distribuição de gás natural, recebeu a autorização para construir o gasoduto que levará o combustível até as indústrias de Linhares . A informação foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo desta segunda-feira (9).

A nova rede vai passar por uma faixa que atravessa 43 propriedades e tem 28,4 quilômetros de extensão, ligando Regência, no litoral de Linhares, até o distrito de Bebedouro, onde se concentram algumas das principais fábricas do município.

A BR Distribuidora, antiga concessionária de gás natural no Estado, já tinha transformado o trecho em área de utilidade pública, para a construção dos gasodutos. No entanto, como a concessão de gás passou para as mãos da ES Gás, foi necessário mudar a titularidade da concessão.

A construção desta nova rede e da Base de Descompressão de Gás Natural de Bebedouro, uma obra orçada em R$ 40 milhões , é o principal investimento do plano de negócios da estatal.

Após a conclusão da obra, Linhares aumentará a capacidade de fornecimento de gás natural, considerado uma fonte de energia para a indústria mais limpa e mais barata, em até nove vezes, com um abastecimento de até 360 mil m³ por dia.

Atualmente, o transporte do gás natural é feito por caminhões, o que permite um fornecimento de apenas 40 mil m³ diários. O novo gasoduto será ligado a rede Cacimbas-Vitória.

O investimento é motivado, segundo a ES Gás, tanto pela ampliação do consumo, decorrente das novas plantas industriais no município, quanto pelo aperfeiçoamento da operação, com o aumento da segurança e a redução de custos operacionais relativos à compressão, ao transporte e à descompressão do gás natural. A previsão é que a obra seja concluída em 12 meses e que o início da operação comece em setembro de 2022.

"O investimento permitirá que a malha de distribuição seja ampliada. Assim, poderemos atingir a capacidade de fornecimento de 360.000 m³/dia e a redução da movimentação de seis carretas, que juntas fazem 240 viagens mensais de ida e volta em um percurso de 63 quilômetros", explica o diretor-presidente da ES Gás, Heber Resende.