Governo do ES mais perto de vender companhia de gás

Funcionário da BR Distribuidora mexendo em gasoduto de termelétrica Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

governo do Estado prevê assinar nos próximos dias o contrato com o BNDES para a continuidade do processo de venda da ES Gás, companhia de gás capixaba em sociedade com a BR Distribuidora, que tem uma participação de 49% no negócio. A subsidiária da Petrobras também deverá celebrar a assinatura.

Nas últimas semanas, o governo e a BR vêm fazendo diversas reuniões para alinhar os pontos relacionados à oferta da empresa ao mercado.

Agora, os termos do documento estão sendo analisados pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a expectativa é que até o final da próxima semana essa etapa seja concluída, conforme contou à coluna o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann.

De acordo com ele, a partir da formalização do contrato, o BNDES vai dar sequência à estruturação da operação de venda da ES Gás, companhia criada em dezembro de 2018 e formalmente constituída em julho de 2019.

O banco ficará responsável por construir a modelagem e a documentação para a privatização da estatal. Pontos como a definição do valuation (valor de mercado) da companhia, as agendas de road show (reuniões com potenciais investidores para apresentar o negócio), entre outras atividades vão ser conduzidas pelo BNDES.

A expectativa é que a venda à iniciativa privada aconteça até março de 2022. Por enquanto, o Estado não bateu o martelo sobre qual será o destino dos recursos caso a venda seja bem sucedida. Mas Hoffmann acredita que o governo tende a direcionar o valor arrecadado para projetos de infraestrutura.

Tyago Hoffmann é secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico Crédito: Ricardo Medeiros

"Nós não definimos [o destino dos recursos]. Mas se não tivermos queda de arrecadação, acredito que o governador vai querer colocar em obra, aplicar no fundo de infraestrutura. É o meu palpite" Tyago Hoffmann - Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides)

O secretário acrescentou que além do reforço financeiro para projetos estruturantes, a venda da ES Gás traz consigo um conceito sobre o papel do Estado.

Segundo Hoffmann o governo capixaba entende que não é vantagem ser dono da companhia de gás, mas sim atuar como regulador da atividade, por meio da agência que regula esse mercado.

“Há muitos investimentos a serem feitos em infraestrutura no setor de gás. Por que o Estado tem que ser dono da empresa? O Estado vai destinar para a companhia de gás R$ 1 bilhão para fazer uma ampliação de rede e vai deixar de colocar esse dinheiro em segurança, na saúde, qual o papel desse dinheiro?”, questiona Hoffmann.

O secretário reforça que a equipe liderada por Casagrande não tem perfil liberal, mas pondera que o governo avalia que há um limite na participação do Estado na economia, e que o caso da privatização da ES Gás exemplifica esse posicionamento do atual governo.

1ª COMPANHIA PÚBLICA ESTADUAL A SER PRIVATIZADA NO ES

Se a venda da Companhia de Gás do Espírito Santo vingar, será a primeira vez que um ativo público estadual será privatizado. Conforme a coluna já abordou em uma publicação de julho de 2020 , em outras ocasiões, a venda de ativos para a iniciativa privada chegou a ser cogitada, como com a Cesan e com o Banestes, mas nunca saiu do papel.