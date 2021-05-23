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Esgotamento sanitário

Empresas de saneamento investem R$ 1 milhão em novo laboratório no ES

Ambiental Serra, Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica estão construindo uma unidade laboratorial para análise de efluentes

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea da ETE Manguinhos: efluentes vão ser analisados na nova unidade laboratorial, em Cariacica
Vista aérea da ETE Manguinhos: efluentes vão ser analisados na nova unidade laboratorial, em Cariacica Crédito: Divulgação
As empresas Ambiental Serra, Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica, as três com parcerias público-privada para universalização do esgotamento sanitário, vão investir cerca de R$ 1 milhão em um novo laboratório no Estado.
As companhias, em parceria com a Cesan,  vão passar a contar com uma unidade laboratorial centralizada e exclusiva para análise de efluentes. O objetivo é melhorar a eficiência e o controle operacional do sistema.
O novo laboratório está em fase de implantação e tem previsão para  iniciar as operações a partir da segunda quinzena de julho. Ele vai ter capacidade para realizar 8 mil análises por mês
Análise de efluentes vai passar a ser realizada em novo laboratório, previsto para começar a operar em julho
Análise de efluentes vai passar a ser realizada em novo laboratório, previsto para começar a operar em julho Crédito: Divulgação
O novo projeto está sendo implantado em Cariacica, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bandeirantes, com estrutura de última geração em equipamentos laboratoriais.
Para o diretor-presidente das unidades, Justino Brunelli, o investimento vai contribuir para trazer mais eficiência para os processos das companhias. 
“A fase de análise laboratorial é fundamental para a segurança do nosso processo. Hoje, temos parceiros que realizam a análise do esgoto tratado, garantindo que parâmetros estejam adequados. Com uma estrutura própria, iremos ganhar em agilidade, controle e melhor performance”, reforçou ao observar que o novo laboratório inicia a operação com uma consultoria para acreditação.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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