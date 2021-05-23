Empresas de saneamento investem R$ 1 milhão em novo laboratório no ES

Vista aérea da ETE Manguinhos: efluentes vão ser analisados na nova unidade laboratorial, em Cariacica Crédito: Divulgação

As empresas Ambiental Serra, Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica, as três com parcerias público-privada para universalização do esgotamento sanitário, vão investir cerca de R$ 1 milhão em um novo laboratório no Estado.

As companhias, em parceria com a Cesan, vão passar a contar com uma unidade laboratorial centralizada e exclusiva para análise de efluentes. O objetivo é melhorar a eficiência e o controle operacional do sistema.

O novo laboratório está em fase de implantação e tem previsão para iniciar as operações a partir da segunda quinzena de julho. Ele vai ter capacidade para realizar 8 mil análises por mês.

Análise de efluentes vai passar a ser realizada em novo laboratório, previsto para começar a operar em julho Crédito: Divulgação

O novo projeto está sendo implantado em Cariacica, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Bandeirantes, com estrutura de última geração em equipamentos laboratoriais.

Para o diretor-presidente das unidades, Justino Brunelli, o investimento vai contribuir para trazer mais eficiência para os processos das companhias.