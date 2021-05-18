Ford começa a importar carros pelo ES após fechar fábricas no Brasil

Operação de importação de veículos pelo TVV Crédito: Thiago Có/TVV Divulgação

Depois de decidir fechar suas fábricas no Brasil, conforme anunciou em janeiro deste ano , a Ford vai dar início a uma nova operação no Espírito Santo : a importação de veículos. A partir desta semana, o Terminal Vila Velha (TVV), operado pela Log-In, começa a receber os carros da montadora norte-americana.

A coluna apurou que nesta terça-feira (18) vão ser desembarcados mais de 300 veículos e que a perspectiva é que essa atividade incremente a movimentação desse tipo de carga no Porto de Vitória. Hoje já são importados automóveis como das marcas Toyota e Kia. A previsão é que cerca 30 mil carros da Ford sejam importados pelo Estado por ano.

O contrato entre a Log-In e a Ford, para o desembarque dos veículos pelo TVV, que vão ter como países de origem Argentina e China, é tornado público cerca de três meses depois de a multinacional ter realizado uma espécie de teste no terminal capixaba. Em fevereiro, conforme noticiado pela coluna em primeira mão, foram movimentados 2.400 veículos. Os carros foram trazidos da fábrica de Camaçari, na Bahia - uma das unidades fechadas pela empresa - para serem escoados pelo Porto de Vitória.

Na avaliação de fontes ouvidas pela coluna, a nova operação contribui para a economia capixaba e para fortalecer o Estado como um hub logístico do segmento automotivo. A atividade, que tem um alto valor agregado, tende a gerar mais impostos e criar novos postos de trabalho e oportunidades.

Operação realizada em fevereiro com veículos da Ford: os automóveis produzidos na Bahia ficaram em retroárea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

AUTORIDADES DO ES ACOMPANHAM NOVAS OPERAÇÕES

Para marcar a nova operação, acontece hoje à tarde uma agenda entre representantes da Log-In, da Codesa, do governo do Estado e da Prefeitura de Vila Velha, no TVV. Na ocasião, deverão ser dados mais detalhes sobre a atividade.

Além de acompanhar o desembarque dos primeiros veículos da Ford do navio Torrens, as autoridades vão visitar o novo pátio de armazenamento de veículos operado pela Log-In.

Conforme noticiado pela colega Caroline Freitas, em A Gazeta, o terminal - instalado em uma área de 54 mil metros quadrados - tem capacidade para o armazenamento de 1.600 veículos. A atividade no espaço começou há cerca de duas semanas e, desde então, foram movimentados mais de mil veículos, incluindo carros de passeio e vans.

Vale destacar que os automóveis da Ford não vão ficar nesse novo espaço arrendado pela Log-In na retroárea do Porto de Vitória. Eles vão ser direcionados para o Terca, centro logístico aduaneiro localizado em Cariacica.

COMÉRCIO EXTERIOR

A importação de veículos no Espírito Santo teve uma participação de quase 16% na pauta importadora no mês de abril, conforme informações da Resenha de Conjuntura do Instituto Jones dos Santos Neves. Ela ficou atrás somente dos combustíveis, óleos minerais e matérias betuminosas, que responderam por 18,17%.