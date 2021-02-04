Leilão para venda da Codesa e concessão do porto será em novembro

Esta ideia de que Barra do Riacho é a “cereja do bolo” é recorrente e, confesso, eu mesmo já compartilhei desta opinião. Mas, após tantos meses de trabalho denso na modelagem do projeto, ouvindo tantas pessoas que entendem de porto tanto aqui no Estado como fora dele, já não tenho esta convicção. De um lado, temos uma área promissora de 50 hectares em Barra do Riacho, situada ao lado de outros empreendimentos portuários, com calado natural atrativo, estrutura rodoferroviária próxima, mas ainda um projeto que traz consigo algumas incertezas, mesmo porque se trata de um terreno greenfield que exigiria investimentos relevantes. De outro lado, um porto com uma história secular, com cadeias logísticas já sedimentadas, com dragagem de aprofundamento já realizada, boas estruturas de atracação, retroárea disponível e tecnologias de ponta já implantadas. Para além disso, claro, as limitações que a própria natureza lhe impôs. Hoje, minha convicção é de que um projeto bem estruturado para Barra do Riacho, voltado para a implantação de uma plataforma logística integrada ou para a instalação de um “porto-indústria” com cadeias verticalizadas, alavancará aquela região. Ao mesmo tempo, se a sociedade encontrar um parceiro privado para o Porto de Vitória que esteja comprometido a manter o calado de navegação de forma adequada, a investir em um novo e segregado acesso rodoviário em Capuaba e a celebrar parcerias para que se façam investimentos na especialização dos berços, teremos o melhor porto do país. Neste contexto, devo dizer que não cabem sonhos de megalomania. Vitória nunca será Santos ou Rotterdam. O Porto de Vitória deve se ocupar de ser melhor do que ele é hoje; um porto boutique, que nunca baterá recordes nacionais de movimentação, mas que proporcionará uma ótima experiência para seus usuários. Parece exagero? Bem...basta ver o Aeroporto de Vitória, um dos melhores do Brasil na categoria de terminais que movimentam até 5 milhões de passageiros por ano. Sem dúvida, uma boa inspiração para a comunidade portuária. Em resumo, se tivermos projetos bem estruturados que respeitem a vocação de cada porto, talvez este bolo tenha duas cerejas.