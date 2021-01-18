Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado de óleo e gás

Technip renova contrato e fica mais tempo no Porto de Vitória

Multinacional franco-americana permanecerá por pelo menos mais seis meses em área portuária de quase 90 mil metros quadrados

Públicado em 

18 jan 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

TechnipFMC fábrica dutos para o setor de petróleo e gás
Vista aérea da TechnipFMC, instalada em uma área de quase 90 mil metros quadrados no Porto de Vitória Crédito: Luciney Araújo
A multinacional franco-americana TechnipFMC renovou junto à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) o contrato de arrendamento da área onde está atualmente instalada, em um espaço de quase 90 mil metros quadrados no Porto de Vitória. Segundo documento publicado no Diário Oficial da União (DIO) no último dia 15, a vigência do acordo é de 180 dias, ou seja, a empresa ficará no local pelo menos até junho deste ano. 
Ainda de acordo com o DIO, a companhia fará o "pagamento de R$ 13,13 por metro quadrado, acrescido de R$ 11,46 por cada tonelada movimentada de produto nas embarcações empregadas na navegação de apoio marítimo à exploração de petróleo e gás offshore, além da remuneração pelo uso de serviços, conforme descrito nos itens tarifários da tabela pública". 
Considerando apenas a precificação relacionada ao tamanho do espaço, o pagamento mensal à Codesa será da ordem de R$ 1,17 milhão.
Conforme a coluna já abordou neste espaço, o contrato de uso da área venceu no final de 2019 e, a partir de então, a empresa conseguiu o direito de permanecer no local por meio de uma decisão liminar (provisória) da Justiça. Agora, as partes celebraram um contrato transitório, uma vez que essa foi a alternativa legal encontrada pela Codesa enquanto a Companhia Docas passa pelo processo de desestatização. 
A permanência da Technip na área poderá ser renovada por mais seis meses caso a empresa tenha interesse de continuar no Porto de Vitória. Um contrato de médio ou longo prazo, ou seja, que garanta mais estabilidade, só será possível, entretanto, após a mudança de gestão do porto, prevista para 2022. 
A companhia se instalou no Porto de Vitória em 1985 para produzir tubos flexíveis voltados para a cadeia de petróleo e  gás e, ao longo dos anos, o relacionamento entre ela e a Codesa foi marcado por questionamentos judiciais. 
TechnipFMC confirma que vai encerrar produção de tubos flexíveis no ES
Tubos flexíveis produzidos pela TechnipFMC na planta do Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

DECISÃO PELO FIM DA PRODUÇÃO NO ES

Em agosto de 2020, a Technip tornou pública a decisão de finalizar a sua produção de tubos flexíveis na unidade capixaba, conforme a coluna publicou a notícia em primeira mão.
Na ocasião, a multinacional anunciou que iria transferir a fabricação dos equipamentos para o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, onde também tem uma planta fabril. A justificativa para a reestruturação dos negócios foi a pandemia da Covid-19 e a redução na demanda do setor de óleo e gás.
À época, a empresa informou que a produção no Porto de Vitória aconteceria até dezembro de 2020, mas que outras atividades da empresa no Espírito Santo permaneceriam inalteradas, não detalhando, porém, quais seriam essas atividades.
A saída, ainda que parcial do Estado, causou grande repercussão, uma vez que a Technip tinha até o momento do anúncio mais de 1.000 empregados. Além disso, existia uma forte preocupação relacionada aos impactos na cadeia de fornecedores e até mesmo na arrecadação de impostos. 
Apesar de a multinacional ter optado pelo fim da produção dos tubos flexíveis no Estado, agora, ao renovar o contrato com a Codesa, ela manteve o arrendamento dos mesmos metros quadrados que já ocupava. 
O fato chamou a atenção da coluna, que procurou a empresa para saber se o uso do mesmo espaço poderia ser um sinal de que ela pretende postergar o fim da fabricação dos equipamentos  ou mesmo mudar a estratégia em relação à produção no Porto de Vitória. A Technip, entretanto, disse que não iria comentar o assunto.

Veja Também

O que fez o ES perder a fábrica de tubos flexíveis da TechnipFMC?

O destino dos mais de mil funcionários da Technip no ES

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

Codesa Economia espírito santo Porto de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados