O que fez o ES perder a fábrica de tubos flexíveis da TechnipFMC?

TechnipFMC confirma que vai encerrar produção de tubos flexíveis no ES Crédito: Fernando Madeira

A instabilidade jurídica junto à Codesa , em relação ao contrato de uso da área onde está instalada e que venceu em janeiro deste ano, e o fato de a fábrica do Açu ser mais moderna e oferecer condições econômicas mais competitivas são alguns dos fatores que levaram a companhia a reposicionar os seus projetos. “Nenhum empresário gosta de ter insegurança e, pela lógica econômica, não tem como dizer que aqui é melhor”, disparou uma fonte.

Mas o que explicaria a saída repentina e sem interlocução com Codesa e governo do Estado, por exemplo? Nos bastidores, há duas avaliações. Uma é a própria cultura da empresa.

Fontes disseram que, desde que a companhia está em Vitória, ela nunca teve uma interação cooperativa com a comunidade capixaba. E, depois que houve a fusão em 2016 entre a francesa Technip e a americana FMC, esse relacionamento ficou ainda mais limitado. Então, ao avaliar que a planta capixaba não era mais interessante, a multinacional simplesmente decidiu ir embora.

“Diferentemente de nós latinos, eles não têm o perfil de ficar fazendo reuniões com governo, com deputados. Senti que esse processo foi tratado com certa frieza e simplesmente no campo jurídico.”

Mesmo que esse tipo de articulação não faça parte da estratégia da TechnipFMC, para algumas fontes, faltou proatividade do governo estadual, do governo federal e até da bancada.

“Acho que governo do Estado marcou bobeira nesse assunto. Se você quer que a empresa fique, tem que criar condição diferenciada. Do ponto de vista econômico, a racionalidade é mudar para Açu. Mas, considerando o peso dessa empresa, vale criar um fato que justifique o investidor querer ficar no ES. Mas fomos passivos”, analisou uma pessoa que há anos acompanha esse processo.

COR DA CUECA

Para uma liderança capixaba, o leite já foi derramado, mas é preciso tirar a lição de que o Estado deve atuar de forma mais proativa. Para ela, conhecer a fundo as características e projetos das principais empresas que atuam no Espírito Santo é essencial para se antecipar a possíveis problemas. “Você tem que saber de tudo, ir atrás das pistas. Brinco que para construirmos um bom relacionamento, temos que saber até qual a cor da cueca do cara.”

TechnipFMC fabrica dutos flexíveis para o setor de petróleo e gás Crédito: Luciney Araújo

IMPACTOS NA DESESTATIZAÇÃO

O fim da fabricação dos tubos flexíveis pela TechnipFMC na unidade do Porto de Vitória traz algumas dúvidas do quanto isso pode impactar o processo de desestatização da Codesa. Fontes ouvidas pela coluna estão divididas se a saída desse negócio mais ajuda ou atrapalha no valuation (a precificação) da Companhia Docas.

SEM AMARRAS

Entre quem vê o lado cheio de copo, a justificativa é que a empresa privada que “levar” o Porto terá mais liberdade de definir suas estratégias e preços, sem estar amarrada a acordos anteriores. Além disso, há quem acredite que o novo administrador portuário não herdará a dúvida de uma companhia que vez ou outra especulava deixar o local. “O investidor que entrar já sabe com o que vai contar, e não ficará nas mãos de um cliente meio dúbio, que tem uma fábrica mais moderna em Açu e poderia querer sair do espaço a qualquer momento.”

COM LIMITAÇÕES