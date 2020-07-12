Audiências sobre desestatização da Codesa previstas para outubro

Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

Segundo a Codesa, o Ministério da Infraestrutura aguarda apenas a finalização dos estudos sobre o modelo de concessão para então submetê-lo à audiência pública, quando serão os ouvidos a sociedade, os trabalhadores e o setor produtivo. O leilão da CODESA deve acontecer até o final do primeiro semestre de 2021.

O ministro confirmou a realização de audiências publicas para debater a desestatização da CODESA no próximo mês de outubro https://t.co/jw1JqeI5hg — Porto de Vitória (@portodevitoria) July 12, 2020

Nosso foco não é arrecadação. É gerar investimento, melhorar o serviço para o usuário, fazer a diferença na vida das pessoas, melhorar a percepção do que é infraestrutura, aumentar nossa competitividade, reduzir o custo Brasil e, sobretudo, gerar emprego, explicou o ministro.

No começo de junho, em uma conversa transmitida pela internet com o deputado federal Evair de Melo, o ministro da Infraestrutura disse que a concessão da Codesa deverá ser por meio de um modelo misto, com a concessão das atividades e venda da empresa.

Segundo o ministro, os estudos sobre o modelo de concessão ainda estão sendo feitos, mas o modelo misto é bem-visto. Deve ser utilizado o modelo de concessão com venda da empresa. Ele vai trazer uma flexibilidade maior no sentido de promoção do investimento  adensamento da área, gestão do canal, e um aumento da capacidade, disse Tarcísio de Freitas.

O que ainda não está claro é como será a divisão das áreas da empresa. Segundo o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, o modelo utilizado deverá ser híbrido.