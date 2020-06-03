Codesa deve ser privatizada, e atividades do Porto, concedidas

Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação

O processo de concessão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) está começando a ganhar contornos mais claros. De acordo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a concessão deverá ser por meio de um modelo misto, com a concessão das atividades e venda da empresa. O ministro falou sobre o assunto na manhã desta quarta-feira (03), em uma conferência com o deputado federal Evair de Melo (PV).

Segundo o ministro, os estudos sobre o modelo de concessão ainda estão sendo feitos, mas o modelo misto é bem-visto. Deve ser utilizado o modelo de concessão com venda da empresa. Ele vai trazer uma flexibilidade maior no sentido de promoção do investimento  adensamento da área, gestão do canal, e um aumento da capacidade, disse Tarcísio de Freitas.

Esse estudo deve ficar pronto no segundo semestre. Assim que ficar pronto, iremos submetê-lo à audiência pública. Vamos ouvir a sociedade, o setor produtivo, para que no ano que vem a gente possa fazer o primeiro leilão, acrescentou o ministro, destacando que este primeiro leilão deverá servir como exemplo para a concessão de outras Companhias Docas.

O que ainda não está claro é como será a divisão das áreas da empresa. Segundo o Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, o modelo utilizado deverá ser híbrido.

Hoje a Codesa é composta por áreas em Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. A ideia é que se tenha apenas um contrato para que a concessionária possa explorar as três áreas. Mas os espaços têm características diferentes, então podemos fazer a concessão das áreas de Vitória e Vila Velha e criar uma autorização para Barra do Riacho, melhorando o potencial de expansão daquela região, explicou Piloni.

PROJETO BR DO MAR

Segundo Diogo Piloni, o Espírito Santo tende a se beneficiar muito com o projeto BR do Mar, que deve ser enviado pelo Executivo ao Congresso nas próximas semanas. Segundo ele, o projeto tem como objetivo aumentar o transporte de produtos por cabotagem, ou seja, entre os portos nacionais.

Hoje, apenas 11% do nosso transporte é feito por cabotagem, e quase 70% desse total é só petróleo e combustíveis. Então a cabotagem de outros produtos é só de 3% a 4% do transporte de cargas no Brasil. Como o Espírito Santo está inserido nas escalas das principais linhas de cabotagem, ele tem muito a se beneficiar com este projeto, comentou.