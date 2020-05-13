Ministério da Infraestrutura autoriza porto em São Mateus

Ministro Tarcísio Gomes de Freitas assina autorização de exploração do Petrocity Crédito: Ricardo Botelho/Aescom

governo federal , por meio do Ministério da Infraestrutura, assinou, na terça-feira (12), a autorização de exploração para o Centro Portuário São Mateus (CPSM), da Petrocity, no Norte do Espírito Santo . A assinatura do contrato de exploração é uma das etapas necessárias para que o empreendimento possa ter andamento.

De acordo com o ministério, a Petrocity Portos S/A, prevê investir R$ 3,2 bilhões em um terminal dedicado a carga conteinerizada e geral, com área de 1.743.912 m². O terminal deve movimentar cerca de 1,1 milhão de toneladas por ano de carga geral e granel líquido, 475 mil veículos por ano e 19,2 milhões de toneladas ao ano de carga conteinerizada.

Trata-se de um terminal importante, pois vai possibilitar uma oferta maior de serviços e uma redução no custo logístico na região. O terminal será abastecido por cargas de diferentes Estados, como Rio de Janeiro e Bahia, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante a assinatura da autorização.

Apesar da autorização, o porto ainda não está próximo de sair do papel. Nem mesmo as licenças ambientais foram autorizadas.

Quanto protocolizamos os pedidos, a característica do porto eram uma. Mas com o passar do tempo, houve uma série de alterações  como a destinação de um espaço para a Marinha, o aumento da carga, entre outros pontos. Com isso, precisamos refazer os estudos. Eles estão quase prontos para que possamos protocolizar novamente, justificou o presidente do Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva.

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Felizmente, do ponto de vista federal e municipal, a parte burocrática tem andado bem. Já foi publicado o novo Plano Diretor Municipal (PDM) do município destinando a nossa área para área portuária e estamos com tudo certo junto à Secretaria de Portos e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), acrescentou José Roberto.