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Será em outra cidade

Ministério se engana e diz que novo porto no ES será em Vitória

Em seu site, Ministério da Infraestrutura afirmou que o empreendimento da Petrocity, previsto para São Mateus, seria na Capital capixaba. Já em uma rede social, além de dizer que o investimento seria em Vitória, ainda foi usada foto de Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 21:45

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 21:45

Twitter do Ministério do Infraestrutura informa que projeto de porto da Petrocity será em Vitória e usa foto de Aracruz    Crédito: Reprodução
O Ministério da Infraestrutura do governo federal publicou em seu site e em rede sociais a notícia de que autorizou a construção de um novo terminal portuário em Vitória, no Espírito Santo. A capital, que já conta com dois portos, não será, porém, o destino desse investimento. 
O que foi autorizado nesta terça-feira (12) foi a construção de um porto privado da Petrocity, mas ele será instalado em São Mateus, no Norte do Estado - tanto que o projeto é denominado Complexo Portuário de São Mateus (CPSM). Estão previstos investimentos de R$ 3,2 bilhões no projeto. Após ser acionado pela reportagem, o órgão corrigiu a informação.
No Twitter, o ministério, além de afirmar que o projeto seria em Vitória, usou ainda uma foto do litoral de Aracruz que mostra o Portocel (porto especializado em celulose) e o Estaleiro Jurong.
Mapa com terminais aprovados mostra porto da Petrocity em Vitória
Mapa com terminais aprovados mostra porto da Petrocity em Vitória Crédito: Reprodução
Apesar da autorização, o porto ainda não está próximo de sair do papel. Nem mesmo as licenças ambientais foram autorizadas.
O Espírito Santo já conta com terminais portuários em Vitória, Vila Velha, Anchieta, Aracruz e São Mateus. Há outros projetos aprovados e que dever ter obras iniciadas em breve, como o do Porto Central, em Presidente Kennedy.
A reportagem de A Gazeta acionou o Ministério da Infraestrutura sobre o erro. O órgão explicou que "publicou, de forma errônea, em seu site e redes sociais que o TUP da Petrocity Portos S/A. seria em Vitória/ES. Na verdade, o terminal será construído em São Mateus/ES", disse o ministério em nota.
Site do Ministério do Infraestrutura informa que projeto de porto da Petrocity será em Vitória
Site do Ministério do Infraestrutura informa que projeto de porto da Petrocity será em Vitória Crédito: Reprodução

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