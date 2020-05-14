Ministério se engana e diz que novo porto no ES será em Vitória

O Ministério da Infraestrutura do governo federal publicou em seu site e em rede sociais a notícia de que autorizou a construção de um novo terminal portuário em Vitória, no Espírito Santo. A capital, que já conta com dois portos, não será, porém, o destino desse investimento.
O que foi autorizado nesta terça-feira (12) foi a construção de um porto privado da Petrocity, mas ele será instalado em São Mateus, no Norte do Estado - tanto que o projeto é denominado Complexo Portuário de São Mateus (CPSM). Estão previstos investimentos de R$ 3,2 bilhões no projeto. Após ser acionado pela reportagem, o órgão corrigiu a informação.
No Twitter, o ministério, além de afirmar que o projeto seria em Vitória, usou ainda uma foto do litoral de Aracruz que mostra o Portocel (porto especializado em celulose) e o Estaleiro Jurong.
Apesar da autorização, o porto ainda não está próximo de sair do papel. Nem mesmo as licenças ambientais foram autorizadas.
O Espírito Santo já conta com terminais portuários em Vitória, Vila Velha, Anchieta, Aracruz e São Mateus. Há outros projetos aprovados e que dever ter obras iniciadas em breve, como o do Porto Central, em Presidente Kennedy.
A reportagem de A Gazeta acionou o Ministério da Infraestrutura sobre o erro. O órgão explicou que "publicou, de forma errônea, em seu site e redes sociais que o TUP da Petrocity Portos S/A. seria em Vitória/ES. Na verdade, o terminal será construído em São Mateus/ES", disse o ministério em nota.