Consumo de combustível cai e deve impactar em R$ 500 milhões o ICMS do ES

Preços dos combustíveis têm caído nos postos Crédito: Vitor Jubini

O consumo de combustíveis no Espírito Santo tem caído drasticamente desde o início do isolamento social causado pelo novo coronavírus e pode ter impacto de quase meio bilhão de reais na receita do governo capixaba. A queda nas vendas da gasolina chegou a 25,5% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a retração no comércio de etanol foi ainda maior  65,3%, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O consumo do etanol tem apresentado quedas maiores porque financeiramente não tem valido a pena abastecer os veículos com álcool. O preço da gasolina tem apresentado retração nas últimas semanas , chegando a ser vendida abaixo dos R$ 4  o que faz com que seja mais vantajoso abastecer com o derivado do petróleo.

Coronavírus derrubou o consumo dos combustíveis no Espírito Santo Crédito: Sefaz

Com o coronavírus temos a nítida verificação de que as pessoas se movimentam menos. Como resultado temos a redução do consumo de combustíveis, que influencia duas vezes na arrecadação do Estado: uma pelo próprio freio nas vendas e outra pela diminuição do preço, explica o secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

A perda de arrecadação estimada pelo governo estadual ao longo do ano varia de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões  somente com combustíveis. Somados todos os outros impostos e royalties, a queda de arrecadação chega a R$ 3,4 bilhões;

Assim como o consumo, o preço dos combustíveis também caiu no Estado Crédito: Sefaz

POSTOS DIZEM QUE PERDERAM ATÉ 50% DAS VENDAS

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES), os estabelecimentos de venda de combustíveis estão sentindo o peso da turbulência provocada pelo coronavírus.

Temos conhecimento de postos com queda de mais de 50% no volume de vendas. Com essas perdas, eles estão precisando reduzir custos, uma vez que a demanda geral pelos produtos caiu e não há ação comercial que fará com que o posto retome os volumes de venda necessários para a sua saúde financeira, informou o Sindipostos.

De acordo com o sindicato, ainda não há um levantamento no número de contratos de trabalho que foram encerrados, mas diversos revendedores informaram que já precisaram demitir.