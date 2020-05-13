Indústria alimentícia anuncia expansão e geração de 150 empregos no ES

Obras em fábrica: Proteinorte vai ampliar as atividades no Espírito Santo Crédito: Proteinorte/Divulgação

A indústria de alimentos Proteinorte, proprietária das marcas Kifrango e Xiken, anunciou a expansão das atividades no Espírito Santo . A empresa, que atua em Linhares , no Norte do Estado, vai implantar uma fábrica de ração e ampliar a capacidade do abatedouro  saindo de 55 mil para 75 mil aves. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB)

Mais uma boa notícia para os capixabas. A Proteinorte anunciou em videoconferência, nesta manhã, a implantação da fábrica de ração e ampliação do abatedouro de 55 mil para 75 mil aves. Em seu funcionamento, o investimento gerará 150 novos empregos. pic.twitter.com/EuSE0I6GZE — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 13, 2020

O investimento total está estimado em R$ 25 milhões, segundo a empresa. Desse montante, R$ 6,2 milhões já foram contratados junto ao Banco do Nordeste e estão sendo destinados para a ampliação e modernização da sala de cortes na indústria. Outros R$ 10,8 milhões estão sendo contratados com o Bandes para ampliação e modernização da fábrica de ração das aves. Na última etapa, serão investidos cerca de R$ 8 milhões na modernização da sala de máquinas e utilidades do abatedouro.

A expectativa do projeto é gerar 150 novos postos diretos de trabalho após a término de todos os investimentos. Na primeira etapa, já foram contratados 60 funcionários e a previsão é que ela seja concluída até outubro deste ano. A conclusão de todas as etapas deve ir até o fim do primeiro semestre, em 2021.

De acordo com a Proteinorte Alimentos, a ampliação e modernização do parque fabril "tem como objetivo preparar a empresa para um novo ciclo de crescimento com incremento na capacidade produtiva, possibilitando ampliação do mercado atendido e do mix de produtos, que hoje conta com as marcas Xiken e Kifrango".

Os investimentos têm o objetivo de aumentar a capacidade de 16 para 30 toneladas de ração por hora. A empresa pretende que a qualidade da ração produzida e seu valor nutricional tenham uma melhora, resultando em ganho na produtividade do frango na granja. A Proteinorte foi fundada em 1976 e conta com um parque industrial de 110 mil m² de área construída e mais de 800 empregados.

Abate de aves na Proteinorte, indústria que vai expandir atividades no ES Crédito: Divulgação/Proteinorte

Para o governador Renato Casagrande, o Espírito Santo se tornou um ambiente seguro para investimentos, que proporcionam a geração de renda e empregos. Importante que possamos ter empresas que gerem empregos diretos e indiretos em nosso Estado. A solidez fiscal do Espírito Santo é um atrativo que traz segurança a quem busca investir nesse momento de crise mundial. A ampliação da Proteinorte mostra como o Estado tem se dedicado à geração de emprego e renda, disse.