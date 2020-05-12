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Novos negócios

Biancogrês vai investir R$ 149 milhões e abrir 300 empregos no ES

Oportunidades de trabalho serão após o início das novas operações na fábrica da Serra. Para as obras, serão criadas outras 250 chances, segundo a empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:50

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:50

Vista aérea da Biancogrês, na Serra
Vista aérea da Biancogrês, na Serra Crédito: Divulgação Biancogrês
A empresa de porcelanatos Biancogrês anunciou o investimento de R$ 149 milhões para a ampliação da produção no Espírito Santo. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em sua rede social. A expectativa é que o investimento gere novos 300 empregos na nova linha de produção. Os recursos serão aplicados na ampliação das atividades na fábrica de revestimentos, localizada na Serra. Devem ser criados ainda outras 250 vagas durante as obras.
O projeto foi anunciado por meio de videoconferência. Segundo Casagrande, o Estado participa com incentivos fiscais e linhas de crédito para a empresa.  O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, destacou que a ampliação da Biancogrês confirma o bom ambiente de negócios no Espírito Santo.
A empresa estava sendo assediada por outros Estados para que ela deixasse o Espírito Santo. Com esse anúncio, a empresa não só confirma que pretende ficar por aqui, como também vai ampliar a produção. Isso é algo muito bom, sobretudo num momento como esse que estamos passando, comentou Kneip.

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O diretor-presidente da Biancogrês informou que o investimento possibilitará ampliação do portfólio de produtos e do mercado para empresa. Trata-se de um investimento em uma nova linha de produção, a sexta no Estado. Será uma linha mais moderna, com capacidade de produção de peças maiores e de maior qualidade. O investimento nos coloca em posição favorável frente aos concorrentes nacionais do segmento e nos possibilitará a ampliação do mercado, podendo atender à demanda crescente do mercado de pisos e revestimentos, apontou Darks César Casotti.

CONTRATAÇÃO DOS TRABALHADORES

Segundo a Biancogrês, ainda não existe a previsão para a contratação dos trabalhadores que vão atuar nas obras, nem dos que vão atuar na nova linha de produção. A empresa ainda está na fase de licenciamentos junto à prefeitura da Serra. Só depois de ter as licenças necessárias é que a empresa vai buscar uma parceira para fazer a obra, informou a Biancogrês.

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A empresa trabalha com a estimativa de conclusão da ampliação para 2020. Depois de concluída a obra, a expectativa é que a nova linha tenha um faturamento anual de R$ 200 milhões. Isso representa mais emprego para os capixabas e mais impostos para o governo estadual. Certamente é uma grande conquista, avalia o secretário de Desenvolvimento.
Atualmente o parque fabril da Biancogrês tem 300 mil metros quadrados, com equipamentos de alta tecnologia, produzindo 36 milhões de metros quadrados de porcelanatos por ano. Atualmente, a empresa gera mil empregos diretos e oito mil indiretos.

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