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Saiba como sacar o auxílio emergencial nas casas lotéricas

Antes de ir à lotérica para retirar os R$ 600 é preciso ficar atento a algumas dicas e seguir algumas orientações. Veja o passo a passo para não perder tempo

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 16:50
Saques em dinheiro pode ser feito em Lotéricas
Saques em dinheiro pode ser feito em lotéricas Crédito: Siumara Gonçalves
Saiba como sacar o auxílio emergencial nas casas lotéricas
Uma opção para realizar o saque em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal é ir até uma casa lotérica. Essa é uma das formas de fugir das filas de espera das agências da Caixa. Mas, antes de ir retirar o recurso, é preciso ficar atento às dicas e seguir algumas orientações. (Veja todo o passo a passo no final da matéria)
A primeira delas é extremamente importante: antes de ir a uma casa lotérica é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem. Usuários vêm reclamando da fila de espera para conseguir acessar o app  em alguns casos, demora até mais de uma hora.
O Caixa Tem vem sendo sobrecarregado pela liberação simultânea de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600, do benefício para quem teve jornada e salário reduzidos (BEm) e do saque-emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o que tem levado às dificuldades de conexão. Dessa forma, para não perder o tempo nem a vez quando estiver na lotérica, é melhor fazer o login antes de sair de casa.

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Também é importante conferir a data de saque. Nos primeiros dias de pagamento do auxílio emergencial, a Caixa não autoriza saques ou transferências do valor: só pode usar o dinheiro para pagar boletos e para compras feitas pelo cartão digital por meio do aplicativo. Então, para sacá-lo é preciso conferir a data correta, de acordo com o mês de nascimento.
Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal
Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa

VEJA O PASSO A PASSO DO SAQUE DA CONTA DIGITAL

  1. Antes de ir a uma casa lotérica, é preciso fazer o login no Caixa Tem e selecionar a opção "Saque sem cartão";
  2. Em seguida, aperte a tecla "Entrar" e escolha o opção "Saque Auxílio Emergencial";
  3. Feito isso, será preciso informar o valor que pretende retirar. Depois clique na opção "Gerar código para saque";
  4. Então, digite a senha cadastrada para acesso ao Caixa Tem;
  5. Após inserir a senha, será gerado o código para saque com validade de duas horas. Vencido esse prazo, será preciso emitir um novo número para retirada do recurso;
  6. Quando estiver na casa lotérica é só informar ao atendente que você quer fazer o saque do auxílio emergencial e informar a ele o código gerado pelo aplicativo.

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