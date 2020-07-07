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Fuja dos problemas

Como antecipar o auxílio emergencial e o FGTS e driblar o Caixa Tem

Trabalhadores podem usar mecanismos seguros, grátis e legais para movimentar os recursos depositados na poupança digital. App da Caixa tem apresentado problemas nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:24

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:24

Caixa Tem é o aplicativo para receber os recursos do FGTS e do auxílio emergencial
Caixa Tem é o aplicativo para receber os recursos do FGTS e do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Com o Caixa Tem apresentando vários problemas há pelo menos uma semana, os trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas contas digitais podem fazer manobras legais para antecipar o saque dos recursos em dinheiro ou mesmo transferir para outros bancos. Para driblar o bloqueio, o usuário poderá usar ferramentas como boletos e o cartão virtual.
Na semana passada, a Caixa pagou um superlote da renda mínima que tem ajudado os informais a terem como sobreviver durante a crise. O banco, também há uma semana, tem creditado os valores de até 1.045 do FGTS. Já receberam os nascidos em janeiro e fevereiro. Porém, para esses dois grupos só é possível usar o saldo para pagar contas e fazer compras.

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O governo justifica que impedir os saques em dinheiro agora e as transferências é uma forma de evitar aglomerações nas agências, algo que aconteceu muito no início dos pagamentos do auxílio emergencial. Mas como burlar as restrições? Uma das saídas é apostar nos aplicativos financeiros.
É possível migrar o dinheiro sem cometer qualquer infração para apps como PicPay, Mercado Pago e até para outras contas digitais por meio da geração de boletos. Muitos bancos permitem aos seus clientes emitirem boletos para depositarem dinheiro em suas contas-corrente.

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COMO FAZER

MERCADO PAGO

É possível fazer a transferência por meio do cartão de débito virtual:
  • Primeiro abra o aplicativo Caixa Tem;
  • Selecione o Cartão de Débito Virtual;
  • Copie os dados do cartão e gere um código de segurança;
  • Depois vá ao aplicativo do Mercado Pago. Se não tiver uma conta, é preciso abrir;
  • Selecione a opção adicionar dinheiro;
  • Escolha o cartão virtual do Caixa Tem;
  • Defina o valor que deseja transferir, coloque os dados do cartão e confirme o valor a ser depositado.

NUBANK OU OUTRAS CONTAS DIGITAIS

Acesse sua conta pelo aplicativo e clique em depositar por boleto. Informe o valor que quer depositar e conclua. O boleto será gerado. Agora é só pagar a fatura criada no Caixa Tem. O dinheiro muitas vezes demora uns três dias úteis para entrar na conta-corrente.

PICPAY

A pessoa tem duas opções. A primeira é por boleto. É possível depositar valores gerando no app um boleto que poderá ser pago no Caixa Tem. O valor fica disponível em até dois dias úteis. Só atenção: muitas pessoas estão reclamando da demora para que os valores sejam creditados no aplicativo. A empresa alega que o prazo maior tem relação com o aumento do número de pessoas que estão usando o app.
  • A segunda opção é por meio do cartão virtual da Caixa.  
  • Primeiro é preciso acessar o aplicativo da Caixa e selecionar a parte de cartões;
  • Depois selecione no app a opção Cartão de débito virtual Caixa
  • Digite o valor que quer adicionar
  • Depois entre no Caixa Tem e copie os dados do cartão e gere um código de segurança
  • Confirme o valor quer depositar e finalize a transação. 
Se for fazer o saque em banco 24 horas, é preciso ter atenção: o aplicativo está autorizando apenas dois resgates de graça por mês. Além disso, é preciso, nesse caso, respeitar o cronograma da Caixa.

PAGBANK

Assim como o PicPay, o sistema oferece duas formas de depósito dos recursos. Uma via boleto e outra via cartão virtual.
Por boleto, é preciso acessar o aplicativo PagBank e entrar na opção adicionar dinheiro, gerando um boleto bancário. Coloque o valor e depois vá até o Caixa Tem e pague essa fatura gerada.
A outra alternativa é por cartão virtual. É preciso ir em adicionar dinheiro e escolher o cartão de débito virtual Caixa. É preciso adicionar o cartão, informando o número e o código de segurança. Por segurança, o app faz uma cobrança de teste, mas estorna o valor em 24 horas para a conta da Caixa. 
Depois disso, é necessário adicionar o extrato do cartão no Caixa Tem e colocar os valores cobrados pelo PagBank. Após essa etapa, é necessário voltar ao app PagBank e ir novamente a adicionar dinheiro. Informe o valor a ser depositado e o código de segurança que você pegou no Caixa Tem.

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