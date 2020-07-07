Como antecipar o auxílio emergencial e o FGTS e driblar o Caixa Tem

Caixa Tem é o aplicativo para receber os recursos do FGTS e do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Na semana passada, a Caixa pagou um superlote da renda mínima que tem ajudado os informais a terem como sobreviver durante a crise. O banco, também há uma semana, tem creditado os valores de até 1.045 do FGTS. Já receberam os nascidos em janeiro e fevereiro. Porém, para esses dois grupos só é possível usar o saldo para pagar contas e fazer compras.

O governo justifica que impedir os saques em dinheiro agora e as transferências é uma forma de evitar aglomerações nas agências, algo que aconteceu muito no início dos pagamentos do auxílio emergencial. Mas como burlar as restrições? Uma das saídas é apostar nos aplicativos financeiros.

É possível migrar o dinheiro sem cometer qualquer infração para apps como PicPay, Mercado Pago e até para outras contas digitais por meio da geração de boletos. Muitos bancos permitem aos seus clientes emitirem boletos para depositarem dinheiro em suas contas-corrente.

COMO FAZER

MERCADO PAGO

É possível fazer a transferência por meio do cartão de débito virtual:

Primeiro abra o aplicativo Caixa Tem;

Selecione o Cartão de Débito Virtual;

Copie os dados do cartão e gere um código de segurança;

Depois vá ao aplicativo do Mercado Pago. Se não tiver uma conta, é preciso abrir;

Selecione a opção adicionar dinheiro;

Escolha o cartão virtual do Caixa Tem;

Defina o valor que deseja transferir, coloque os dados do cartão e confirme o valor a ser depositado.

NUBANK OU OUTRAS CONTAS DIGITAIS

Acesse sua conta pelo aplicativo e clique em depositar por boleto. Informe o valor que quer depositar e conclua. O boleto será gerado. Agora é só pagar a fatura criada no Caixa Tem. O dinheiro muitas vezes demora uns três dias úteis para entrar na conta-corrente.

PICPAY

A pessoa tem duas opções. A primeira é por boleto. É possível depositar valores gerando no app um boleto que poderá ser pago no Caixa Tem. O valor fica disponível em até dois dias úteis. Só atenção: muitas pessoas estão reclamando da demora para que os valores sejam creditados no aplicativo. A empresa alega que o prazo maior tem relação com o aumento do número de pessoas que estão usando o app.

A segunda opção é por meio do cartão virtual da Caixa.

Primeiro é preciso acessar o aplicativo da Caixa e selecionar a parte de cartões;

Depois selecione no app a opção Cartão de débito virtual Caixa

Digite o valor que quer adicionar

Depois entre no Caixa Tem e copie os dados do cartão e gere um código de segurança

Confirme o valor quer depositar e finalize a transação.

Se for fazer o saque em banco 24 horas, é preciso ter atenção: o aplicativo está autorizando apenas dois resgates de graça por mês. Além disso, é preciso, nesse caso, respeitar o cronograma da Caixa.

PAGBANK

Assim como o PicPay, o sistema oferece duas formas de depósito dos recursos. Uma via boleto e outra via cartão virtual.

Por boleto, é preciso acessar o aplicativo PagBank e entrar na opção adicionar dinheiro, gerando um boleto bancário. Coloque o valor e depois vá até o Caixa Tem e pague essa fatura gerada.

A outra alternativa é por cartão virtual. É preciso ir em adicionar dinheiro e escolher o cartão de débito virtual Caixa. É preciso adicionar o cartão, informando o número e o código de segurança. Por segurança, o app faz uma cobrança de teste, mas estorna o valor em 24 horas para a conta da Caixa.