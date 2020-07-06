Saiba que horas o auxílio emergencial cai na conta digital do Caixa Tem

Auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves

Todo mês os beneficiados aguardam ansiosos pelo pagamento do auxílio emergencial do governo federal. É difícil controlar a ansiedade, mas a Caixa informou que não é preciso entrar várias vezes no aplicativo para consultar se o dinheiro está na conta, já que o processo do pagamento tem um tempo padrão para ser realizado.

Segundo o banco, o processamento para o lançamento dos créditos dos benefícios emergenciais inicia-se no período da madrugada e é finalizado no início da manhã, no máximo até as 9 horas. É só a partir desse horário é que o valor fica disponível para ser acessado.

Na última semana a Caixa finalizou o depósito de um superlote que incluía a primeira, segunda e terceira parcela do benefício.

SAIBA COMO UTILIZAR A CONTA DIGITAL NO CAIXA TEM

Com o aplicativo Caixa Tem é possível consultar o saldo da sua conta. Além, de fazer compras na internet utilizando o Cartão de Débito Virtual, ou compras físicas por meio de um QR Code gerado pelo lojista na própria maquininha do estabelecimento comercial.

Para gerar o cartão, basta acessar o app, selecionar a opção 'cartão de débito virtual' na tela inicial e seguir os passos. O aplicativo envia a imagem do cartão com os dados para o usuário utilizar na internet. Para usar o cartão basta informar os dados disponibilizados pelo app nos sites e aplicativos que aceitam débito.