Governo divulga calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial

Auxílio Emergencial: pagamento vai ocorrer primeiro em conta digital da Caixa Crédito: Vitor Jubini

O governo publicou em edição extra do Diário Oficial, nesta quinta-feira (25), o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 . Os depósitos começam neste sábado (27) em conta poupança digital para os beneficiários que não integram o Bolsa-Família. O saque em dinheiro dos recursos ficará liberado apenas a partir de 18 de julho.

Também serão pagos lotes da primeira e da segunda parcela, para pessoas que foram contempladas pelo programa após o início dos pagamentos do benefício.

Guedes deu a informação ao participar de uma transmissão ao vivo em uma rede social com o presidente Jair Bolsonaro

"Nós estamos, agora no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela", declarou Guedes.

Mais cedo, nesta quinta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender que haja mais duas parcelas do auxílio, no valor de R$ 600, como pago atualmente.

VEJA O CALENDÁRIO DE DEPÓSITOS

27 de junho  nascidos em janeiro e fevereiro - depósitos do 1º lote da terceira parcela ; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela.

30 de junho  nascidos em março e abril - depósitos do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela

1º de julho  nascidos em maio e junho - depósitos do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela

2 de julho  nascidos em julho e agosto - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)

3 de julho  nascidos em setembro e outubro - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)

4 de julho  nascidos em novembro e dezembro - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)

CALENDÁRIO DE SAQUES