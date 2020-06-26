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Benefício social

Governo divulga calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial

Pagamentos começam neste sábado com depósitos em poupança digital social para as pessoas que estão fora do Bolsa-Família

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 06:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 06:39
Vitória - ES - Aplicativo Auxílio Emergencial
Auxílio Emergencial: pagamento vai ocorrer primeiro em conta digital da Caixa Crédito: Vitor Jubini
O governo publicou em edição extra do Diário Oficial, nesta quinta-feira (25), o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os depósitos começam neste sábado (27) em conta poupança digital para os beneficiários que não integram o Bolsa-Família. O saque em dinheiro dos recursos ficará liberado apenas a partir de 18 de julho.

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Saiba usar o aplicativo Caixa Tem para pagar contas com os R$ 600

Também serão pagos lotes da primeira e da segunda parcela, para pessoas que foram contempladas pelo programa após o início dos pagamentos do benefício.
Na quinta à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o início do pagamento da terceira parcela às 60 milhões de pessoas que se cadastraram no site ou aplicativo da Caixa para receber o benefício. Atualmente, a Caixa está pagando esse valor somente aos beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o número final do NIS.
Guedes deu a informação ao participar de uma transmissão ao vivo em uma rede social com o presidente Jair Bolsonaro.
"Nós estamos, agora no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela", declarou Guedes.
Em seguida, Bolsonaro afirmou que a "ideia" do governo é pagar mais três parcelas do auxílio, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente.
Mais cedo, nesta quinta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender que haja mais duas parcelas do auxílio, no valor de R$ 600, como pago atualmente.

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Caixa paga 3ª parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão nesta sexta (26)

VEJA O CALENDÁRIO DE DEPÓSITOS

27 de junho  nascidos em janeiro e fevereiro - depósitos do 1º lote da terceira parcela ; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela.
30 de junho  nascidos em março e abril - depósitos do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela
1º de julho  nascidos em maio e junho - depósitos do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
2 de julho  nascidos em julho e agosto - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)
3 de julho  nascidos em setembro e outubro - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)
4 de julho  nascidos em novembro e dezembro - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)

CALENDÁRIO DE SAQUES

  • 18 de julho  nascidos em janeiro - 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 25 de julho  nascidos em fevereiro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 1º de agosto  nascidos em março (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 8 de agosto  nascidos em abril (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela;  e do 4º lote da primeira parcela
  • 15 de agosto  nascidos em maio (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela;  e do 4º lote da primeira parcela
  • 29 de agosto  nascidos em junho (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 1º de setembro  nascidos em julho (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 8 de setembro  nascidos em agosto (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 10 de setembro  nascidos em setembro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela
  • 12 de setembro  nascidos em outubro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 15 de setembro  nascidos em novembro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
  • 19 de setembro  nascidos em dezembro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela

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