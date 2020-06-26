Governo divulga calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial

O governo publicou em edição extra do Diário Oficial, nesta quinta-feira (25), o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os depósitos começam neste sábado (27) em conta poupança digital para os beneficiários que não integram o Bolsa-Família. O saque em dinheiro dos recursos ficará liberado apenas a partir de 18 de julho.
Também serão pagos lotes da primeira e da segunda parcela, para pessoas que foram contempladas pelo programa após o início dos pagamentos do benefício.
Na quinta à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o início do pagamento da terceira parcela às 60 milhões de pessoas que se cadastraram no site ou aplicativo da Caixa para receber o benefício. Atualmente, a Caixa está pagando esse valor somente aos beneficiários do Bolsa Família, de acordo com o número final do NIS.
Guedes deu a informação ao participar de uma transmissão ao vivo em uma rede social com o presidente Jair Bolsonaro.
"Nós estamos, agora no sábado, pagando mais uma parcela para 60 milhões de brasileiros. Nesse próximo sábado até o sábado que vem, 60 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela", declarou Guedes.
Em seguida, Bolsonaro afirmou que a "ideia" do governo é pagar mais três parcelas do auxílio, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente.
Mais cedo, nesta quinta, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a defender que haja mais duas parcelas do auxílio, no valor de R$ 600, como pago atualmente.
VEJA O CALENDÁRIO DE DEPÓSITOS
27 de junho nascidos em janeiro e fevereiro - depósitos do 1º lote da terceira parcela ; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela.
30 de junho nascidos em março e abril - depósitos do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela
1º de julho nascidos em maio e junho - depósitos do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
2 de julho nascidos em julho e agosto - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)
3 de julho nascidos em setembro e outubro - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)
4 de julho nascidos em novembro e dezembro - depósito do 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela)
CALENDÁRIO DE SAQUES
- 18 de julho nascidos em janeiro - 1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 25 de julho nascidos em fevereiro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 1º de agosto nascidos em março (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 8 de agosto nascidos em abril (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 15 de agosto nascidos em maio (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 29 de agosto nascidos em junho (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 1º de setembro nascidos em julho (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 8 de setembro nascidos em agosto (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 10 de setembro nascidos em setembro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela ; e do 4º lote da primeira parcela
- 12 de setembro nascidos em outubro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 15 de setembro nascidos em novembro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela
- 19 de setembro nascidos em dezembro (1º lote da terceira parcela; do 2º lote da segunda parcela; e do 4º lote da primeira parcela