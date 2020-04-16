Saiba usar o aplicativo Caixa Tem para pagar contas com os R$ 600

O governo federal anunciou o pagamento de um auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais que perderam renda com o coronavírus, desempregados e quem recebe Bolsa Família. No entanto, nem todas as pessoas beneficiadas pelo que está sendo chamado de coronavoucher vão conseguir sacar os valores nas agências bancárias e precisarão utilizar um aplicativo para ter acesso ao dinheiro.
Segundo a Caixa, o dinheiro poderá ser enviado para a conta-poupança que a pessoa tiver na Caixa, enviado para uma conta do Banco do Brasil, ou ainda para quem não tem conta nessas duas instituições bancárias ser depositado em uma conta poupança digital, que será aberta gratuitamente.
Nos casos em que a pessoa não tem conta em banco, ela deverá utilizar o aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado nos smartphones por meio das lojas Google Play e App Store. O download não tem qualquer custo para o usuário.
Segundo a Caixa, por meio dele também será possível consultar o FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.
VEJA O PASSO A PASSO PARA USAR O APLICATIVO
Importante: Antes de baixar o aplicativo é necessário ter em mãos um código informado pela Caixa. Esse código é gerado ao fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial ou ao consultar o andamento da solicitação. Como ele tem um prazo para ser utilizado, o beneficiário pode gerar quantos códigos forem necessários.
Tendo o código em mãos, a primeira coisa é encontrar o aplicativo na loja do sistema operacional. A imagem do aplicativo é esta:
Após fazer o download, vai abrir uma tela em que a pessoa deve clicar em SOU BENEFICIÁRIO,
Na sequência, é solicitado que o beneficiário informe os números do CPF e depois aperte em CONTINUAR.
Quem não tem direito ao benefício não conseguirá ir adiante.
Já quem tem direito irá precisar do código fornecido pela Caixa. Ele chega para o usuário por mensagem de texto. A mensagem é a seguinte Auxílio: Seu código é XXXXXX, válido até XX/04/2020. Não compartilhe.
Quem já utiliza outros serviços da Caixa por meio de aplicativos, como o FGTS ou Habitação, pode utilizar o mesmo login e senha de acesso. Quem não utiliza, vai precisar criar uma senha.
Basta preencher as informações pessoais que forem sendo solicitadas pelo aplicativo. Entre as informações necessárias estão número do CPF, e-mail e data de nascimento. Também é necessário escolher uma senha. Ela não pode ter mais do que dois números em sequência (1 e 2, por exemplo), nem ser a data do aniversário do beneficiário.
Feito o cadastro é preciso sair do aplicativo Caixa Tem, ir até o e-mail que foi cadastrado e clicar no link enviado para confirmar as informações.
Depois dessa parte é preciso retornar ao aplicativo Caixa Tem, digitar a senha, CPF, número de celular e o CEP do beneficiário. Passado todo este processo, a pessoa chegará na página principal do aplicativo, onde encontra as opções Auxílio Emergencial, Transferir Dinheiro, Extrato, Realizar pagamentos, entre outras opções.
Por meio desta tela é que o usuário conseguirá utilizar o dinheiro depositado de forma virtual. Vale destacar que a Caixa também irá liberar o saque do dinheiro nas agências a partir do dia 27 de abril.