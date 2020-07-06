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Auxílio emergencial: saque em dinheiro será liberado para 4,9 milhões

A partir desta segunda-feira (6) até o dia 18, a Caixa vai permitir que os beneficiários resgatem os recursos em espécie ou transfira o dinheiro para outras contas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 07:36

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 07:36

Vitória - ES - Aplicativo Auxílio Emergencial
Aplicativo do auxílio emergencial Crédito: Vitor Jubini
Caixa começa nesta segunda-feira (6) a liberar os saques em dinheiro do terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial. Os pagamentos vão ocorrer até o dia 18 e serão feitos a partir do mês de aniversário. Serão contemplados 4,9 milhões de pessoas nessa rodada de resgate. Nesta segunda, o pagamento será feito a 400 mil nascidos em janeiro.
As pessoas também poderão realizar transferências do aplicativo Caixa Tem para outras contas digitais. O dinheiro estava depositado na poupança desde os dias 16 e 17 de junho, mas só agora estão disponíveis para saque.
Segundo a Caixa, 64,9 milhões de beneficiários já receberam o Auxílio Emergencial dentro das parcelas 1, 2 e 3, totalizando R$ 112,5 bilhões. Foram pagos R$ 45,5 bilhões para 19,2 milhões do Bolsa Família; R$ 18,4 bilhões para os inscritos no CadÚnico; e R$ 48,6 bilhões para 35,2 milhões que se cadastraram no site ou no aplicativo do auxílio.

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