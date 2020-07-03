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Saiba como usar o Caixa Tem para pagar contas com o FGTS

A Caixa iniciou nesta semana os depósitos de até R$ 1.045 do saque-emergencial por conta da pandemia do coronavírus. Nesse primeiro momento, eles serão feitos em poupança digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 10:44

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 10:44

Trabalhadores podem ver as informações no site do Saque Emergencial do FGTS
Trabalhadores podem ver as informações no site do FGTS Crédito: Giordany Bozzato
Nesta semana, começaram os pagamentos de até R$ 1.045 do saque-emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nesse primeiro momento, os depósitos serão feitos em poupança social digital da Caixa e os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. 
A movimentação é permitida pelo aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado nos smartphones por meio das lojas Google Play Store e App Store. O download não tem qualquer custo para o usuário.

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Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já é possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos.
A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer banco, sem custos, ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas.

VEJA O PASSO A PASSO PARA USAR O APLICATIVO

Como fazer o cadastro?

O primeiro passo é instalar o aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado nos smartphones por meio das lojas Google Play Store e App Store. O download não tem qualquer custo para o usuário.
Segundo a Caixa, por meio dele também é possível consultar o FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.
Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal
Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa
Após fazer o download, você deve informar o CPF no aplicativo Caixa Tem e inicia sua utilização. Depois aperte em CONTINUAR.
Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal
Tela do Caixa Tem para utilizar os benefícios pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa

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Criação de uma senha

Quem já utiliza outros serviços da Caixa por meio de aplicativos, como o auxílio emergencial de R$ 600 ou Habitação, pode utilizar o mesmo login e senha de acesso. Quem não utiliza, vai precisar criar uma senha.
Basta preencher as informações pessoais que forem sendo solicitadas pelo aplicativo. Entre as informações necessárias estão número do CPF, e-mail e data de nascimento. Também é necessário escolher uma senha. Ela não pode ter mais do que dois números em sequência (1 e 2, por exemplo), nem ser a data do aniversário do beneficiário.
Feito o cadastro é preciso sair do aplicativo Caixa Tem, ir até o e-mail que foi cadastrado e clicar no link enviado para confirmar as informações.

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USANDO O APLICATIVO

Depois dessa parte é preciso retornar ao aplicativo Caixa Tem, digitar a senha, CPF, número de celular e o CEP do beneficiário. Passado todo este processo, a pessoa chegará na página principal do aplicativo, onde encontra as opções Auxílio Emergencial, Transferir Dinheiro, Extrato, Realizar pagamentos, "FGTS", entre outras opções.
Tela do Caixa Tem para utilizar os R$ 600 pagos pelo governo federal
Tela do Caixa Tem para utilizar os benefícios pagos pelo governo federal Crédito: Reprodução Caixa
Por meio desta tela é que o usuário conseguirá utilizar o dinheiro depositado de forma virtual. Vale destacar que a Caixa também irá liberar o saque do dinheiro nas agências a partir do dia 27 de julho.

Cartilhas da Caixa

Como realizar pagamentos com o Caixa Tem

Para pagar as contas acesse o aplicativo e selecione a opção "Realizar pagamento".
  • Escolha a opção que desejar: "Digitar o código de barras" ou "Ler o código de barras". Se escolher ler o código, clique nesse botão e aponte a câmera para o código de barras impresso no boleto;
  • Você precisará autorizar o aplicativo a usar sua câmera casa escolha a opção "Ler o código com a câmera";
  • Selecione a conta que deseja pagar e clique em "Continuar"; 
  • Confira os dados do pagamento, se tudo estiver correto, clique em "Sim"; 
  • Digite os seis números da sua senha do Caixa Tem para finalizar o pagamento; 
  • O comprovante ficará disponível para compartilhar ou salvar.

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