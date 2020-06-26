Nascidos em fevereiro têm até hoje para desistir do saque do FGTS

Cancelamento da transferência deve ser feita por meio do aplicativo do FGTS Crédito: Vitor Jubini

Os trabalhadores que fazem aniversário no mês de fevereiro têm até hoje para desistir do novo saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) . De acordo com a Caixa , quem não quiser receber os R$ 1.045 nesse momento deverá informar sobre essa decisão pelo aplicativo FGTS até dez dias antes da transferência ser feita.

Pelo calendário anunciado pelo governo federal , os nascidos em fevereiro vão ter o dinheiro creditado na conta virtual no dia 6 de julho. Assim, hoje é o último dia para quem não deseja receber o dinheiro oficializar a decisão.

Diferente do que foi feito nos últimos saques emergenciais, dessa vez o dinheiro será transferido para uma conta virtual da Caixa. Num primeiro momento os trabalhadores vão poder usar o dinheiro de forma virtual  para o pagamento de contas e boletos, por meio do aplicativo Caixa Tem. Num segundo momento vai ser permitido o saque em espécie e a transferência do dinheiro para outras instituições bancárias.

Segundo explicou superintendente de Rede da Caixa no Espírito Santo, Denis Matias em live com A Gazeta , se o trabalhador não quiser utilizar o dinheiro, mas esqueceu de cancelar a transação, basta não movimentar a conta virtual que vai ser criada. As contas digitais que não forem movimentadas até o dia 30 de novembro vão ter os valores devolvidos para as contas de FGTS do beneficiários. O valor vai voltar corrigido e quem não movimentar não vai ter nenhum prejuízo, explicou.

QUEM PODE SACAR O FGTS?

Todo trabalhador que tem algum saldo nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  esteja a conta ativa (com o trabalhador ainda empregado) ou inativa (caso tenha pedido demissão de algum emprego).

QUANTO PODE SER SACADO?

O limite de saques foi estabelecido em um salário mínimo: R$ 1.045. Se, por exemplo, o trabalhador tiver apenas R$ 500 na conta, ele poderá retirar todo o valor.

COMO EU CONSULTO O SALDO DA MINHA CONTA?