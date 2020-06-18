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A Gazeta faz live sobre o saque do FGTS com superintendente da Caixa

Entrevista começa às 14h30. No total cada trabalhador vai poder retirar até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 10:24

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 10:24

No dia 29 de junho a Caixa começa a fazer os depósitos virtuais do novo saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A partir desta data os trabalhadores nascidos em janeiro vão poder utilizar o dinheiro por meio de um cartão de débito virtual. Mas como o trabalhador terá acesso a esse cartão? Como é a utilização dele?
Para responder essas e outras perguntas sobre o novo saque emergencial o superintendente de Rede da Caixa no Espírito Santo, Denis Matias, vai participar de uma live pelo Facebook que também será transmitida no site de A Gazeta. A transmissão terá início às 14h30 e os espectadores poderão enviar suas perguntas sobre o saque emergencial.
Pela regulamentação do governo, cada trabalhador poderá retirar até R$ 1.045 do FGTS  dinheiro que está sendo disponibilizado pelo governo federal para repor a perda de renda que os trabalhadores têm tido em época de coronavírus.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tire suas dúvidas sobre o saque-emergencial de até R$ 1.045 do FGTS

Consulte o valor e quando vai receber o saque emergencial do FGTS

Calendário do FGTS: consulta a data de pagamento começa nesta segunda

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