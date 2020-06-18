A Gazeta faz live sobre o saque do FGTS com superintendente da Caixa

No dia 29 de junho a Caixa começa a fazer os depósitos virtuais do novo saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A partir desta data os trabalhadores nascidos em janeiro vão poder utilizar o dinheiro por meio de um cartão de débito virtual. Mas como o trabalhador terá acesso a esse cartão? Como é a utilização dele?
Para responder essas e outras perguntas sobre o novo saque emergencial o superintendente de Rede da Caixa no Espírito Santo, Denis Matias, vai participar de uma live pelo Facebook que também será transmitida no site de A Gazeta. A transmissão terá início às 14h30 e os espectadores poderão enviar suas perguntas sobre o saque emergencial.
Pela regulamentação do governo, cada trabalhador poderá retirar até R$ 1.045 do FGTS dinheiro que está sendo disponibilizado pelo governo federal para repor a perda de renda que os trabalhadores têm tido em época de coronavírus.