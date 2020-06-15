Calendário do FGTS: consulta a data de pagamento começa nesta segunda

Trabalhadores podem ver as informações no site do Saque Emergencial do FGTS Crédito: Giordany Bozzato

A partir desta segunda-feira (15), os trabalhadores já podem acessar os canais oficiais da Caixa para saber quanto poderão receber, quais as datas de pagamento e quais os meios para o recebimento do dinheiro. Já está liberada a consulta pelo telefone 111 e pelo site www.fgts.caixa.gov.br . No dia 19, os trabalhadores também vão poder consultar as informações por meio do App FGTS e no internet banking da Caixa.

É importante saber que existem dois calendários, um para que o dinheiro seja depositado na conta poupança do trabalhador e outro para que o trabalhador tem direito de transferir ou sacar os recursos. Nos 28 dias até a liberação dos recursos em dinheiro, o cotista poderá pagar contas e fazer compras com os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem

Para receber as informações é preciso ter em mãos o número do CPF ou o Número de Identificação Social (NIS). Ao preencher as informações, seja pelo site ou pelo telefone, uma gravação vai informar o saldo disponível para saque  quem tem menos de R$ 1.045 nas contas do FGTS poderá retirar todo o valor  e a data em que o dinheiro será creditado.

Ligando para 111, o trabalhador deve digitar a opção 2 (saque emergencial), ouvir as informações sobre o saque e escolher se deseja digitar o CPF ou o NIS. Fazendo a escolha e digitando as informações solicitadas, a gravação repassará as informações sobre saldo e data do saque.

No site, o sistema é semelhante. Logo na página principal o usuário deve escolher a opção "saque emergencial" e digitar as informações do CPF ou NIS. A diferença é que pelo site o trabalhador precisará cadastrar uma senha, caso ainda não tenha utilizado esse serviço on-line.

O pagamento do saque emergencial do FGTS, assim como tem acontecido com outros benefícios do governo federal, vai ser feito seguindo a data de nascimento dos beneficiários. Os nascidos em janeiro recebem a partir do dia 29 de junho, já quem nasceu em dezembro vai precisar esperar até 21 de setembro para ter acesso ao dinheiro na forma virtual.

O saque em espécie nas agências lotéricas e nos terminais de autoatendimento também já têm data marcada: começam em 27 de julho para os nascidos em janeiro e em 14 de novembro para os nascidos em novembro e dezembro. A partir dessas datas também será possível transferir o dinheiro, sem custos, para outras instituições bancárias.

Diferente do que aconteceu nos últimos saques do FGTS liberados pelo governo federal, desta vez o dinheiro será depositado em uma conta virtual a ser aberta na Caixa. O dinheiro será movimentado, inicialmente, por meio do aplicativo Caixa Tem. Com o dinheiro na conta virtual será possível fazer compras utilizando um cartão de débito virtual.

CANCELAMENTO DO CRÉDITO

Caso não haja movimentação dos valores até o dia 30 de novembro, o valor será devolvido à conta de FGTS do trabalhador, sem prejuízos a quem não utilizar o dinheiro. Se após 30 de novembro a pessoa decidir por utilizar o dinheiro ela deverá fazer a solicitação do crédito por meio do aplicativo FGTS até 31 de dezembro.

O trabalhador que preferir deixar o dinheiro na conta do FGTS poderá informar no aplicativo ou pelo internet banking que não deseja receber os valores. O pedido para não receber deve ser feito, pelo menos, 10 dias antes da data prevista para o trabalhador receber o crédito.