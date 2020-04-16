790 mil no ES poderão sacar até R$ 1.045 de FGTS a partir de junho

Proposta é que os correntistas do FGTS utilizem o aplicativo para não precisar ir sacar o dinheiro nas agências Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O saque foi autorizado pela Medida Provisória (MP) 946. De acordo com o texto, cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045  valor de um salário mínimo  das contas do FGTS, sejam elas ativas ou inativas.

Your browser does not support the audio element. 790 mil no ES poderão sacar até 1.045 reais de FGTS a partir de junho

Houve uma confusão, que é bastante compreensível, porque o último saque-imediato era limitado por conta. Cada pessoa poderia tirar até R$ 500 de cada conta que tinha. Dessa vez é diferente. O total a ser sacado é limitado a R$ 1.045 por pessoa, explica Costa Pinto.

Os recursos disponibilizados para o novo resgate virão da sobra do saque-imediato finalizado em março  algo em torno de R$ 14,5 bilhões  e o disponível no fundo PIS Pasep  R$ 21,5 bilhões.

É importante esclarecer que nem todo o recurso que faz parte do FGTS está disponível para saque. O Fundo tem R$ 530 bilhões em ativos e as pessoas acham que está tudo disponível. Na verdade, não está. Grande parte desses recursos estão aplicados  principalmente na área de habitação, cerca de R$ 400 bilhões. Então, esse saque de R$ 1.045 é o que foi possível fazer agora, justifica.

O dinheiro estará disponível a partir de 15 de junho e poderá ser retirado até 31 de dezembro de 2020. O calendário de saques, no entanto, ainda precisará ser avaliado pela Caixa.

A gente tem a preocupação de evitar a aglomeração de pessoas nas agências para fazer os saques. A vantagem é que no último saque-imediato muitas pessoas conseguiram fazer as transferências sem precisar ir às agências. É possível fazer essa transação via aplicativo, destaca o curador do Conselho do FGTS.

15 de junho É a partir de quando o dinheiro estará disponível para os trabalhadores

Segundo Júlio César, todo o dinheiro estará disponível para a Caixa efetuar os pagamentos em até 90 dias a partir de 15 de junho. O pagamento efetivo vai depender da Caixa, mas todo o dinheiro já estará à disposição até o fim de setembro, garante.

Por fim, o representante da Secretaria da Fazenda destaca que ainda que opte por fazer o novo saque-imediato, o trabalhador não vai perder seus direitos em caso de demissão, ou caso queira adquirir um imóvel.

Essa é outra dúvida comum que as pessoas têm. O saque-imediato não impede que a pessoa saque o valores do FGTS em caso de demissão. O saque também não interfere na multa de 40% em caso de demissão sem justa causa, nem impede a utilização do fundo para a compra de imóveis, explica Costa Pinto.

COMO SERÃO OS SAQUES

O saque será limitado a R$ 1.045  valor de um salário mínimo  por trabalhador, independente do número de contas ativas ou inativas que venha a ter. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS ele poderá retirar todo o valor.

Caso o trabalhador tenha mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.

Exemplo 1: O trabalhador possui três contas no FGTS, sendo duas inativas  uma no valor de R$ 200 e outra no valor de R$ 700  e uma ativa, com saldo de R$ 2.000. Neste caso, vai ser retirado todo o dinheiro da conta inativa de menor valor, todo o dinheiro da conta inativa de maior valor e R$ 145 da conta ativa. Somando os três valores (R$ 200 + R$ 700 + R$ 145) chega-se ao limite do saque: R$ 1.045. Este mesmo trabalhador continuará com R$ 1.855 na conta ativa e nenhum valor nas contas inativas. Exemplo 2: O trabalhador possui três contas no FGTS, sendo duas inativas  uma no valor de R$ 500 e outra no valor de R$ 900  e uma ativa, com saldo de R$ 4.000. Neste caso, vai ser retirado todo o dinheiro da conta inativa de menor valor, e parte do dinheiro (R$ 545) da conta inativa com maior valor. Neste caso, nada vai ser retirado da conta ativa. Somando o valor da conta inativa de menor valor (R$ 500), com os R$ 545 da conta inativa de maior valor o contribuinte chegará ao limite de R$ 1.045.

A expectativa é que 70% das contas inativas no ES tenham os saldos integralmente retirados  na prática, essas contas deixarão de existir.

Como em outras vezes, será permitido o crédito automático aos trabalhadores que tiverem conta poupança ou corrente na Caixa, "desde que o trabalhador não se manifeste negativamente". Quem não quiser o depósito automático tem até 30 de agosto para pedir o "desfazimento do crédito".