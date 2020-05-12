Golpistas usam FGTS e auxílio de R$ 600 para roubar dados do trabalhador

Trabalhadores esperam para ter direito a novo saque do FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Golpistas de todo o Brasil estão utilizando a difícil situação econômica dos trabalhadores em época de coronavírus para aplicar golpes relacionados ao saque do FGTS e do auxílio emergencial de R$ 600. Os bandidos prometem a liberação dos valores que as pessoas têm direito, mas acabam roubando os dados das vítimas.

De posse dessas informações, os criminosos podem aplicar uma série de outros fraudes. Com os dados da vítima o criminoso consegue fazer o pedido de benefícios sociais, abrir conta em bancos, pedir empréstimo, fazer compras a prazo  tudo isso em nome da pessoa que caiu no golpe, destaca o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade.

O delegado ainda ressalta que na maior parte das vezes o golpe chega até a vítima por mensagem de WhatsApp. Os criminosos aproveitam os assuntos mais falados do momento para aplicar os golpes no ambiente virtual. Geralmente eles mandam um link para a pessoa se cadastrar  para receber o FGTS, os R$ 600, ou qualquer outra coisa  as pessoas fazem o cadastro e ainda compartilham o link falso, explica Andrade.

De acordo com Emilio Simoni, diretor do Dfndr Lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, os criminosos têm sucesso porque trabalham com notícias que são muito buscadas. Essa questão da pandemia está sendo um prato cheio para eles. Somente o golpe do auxílio emergencial teve mais de 11 milhões de acessos e compartilhamentos, exemplifica.

COMO SE PROTEGER DOS GOLPES

De acordo com Brenno Andrade, o bom senso é o principal aliado das pessoas na hora de escapar de uma cilada. É não acreditar em tudo que chega pelo WhatsApp, pelo e-mail, ainda que quem enviou seja uma pessoa conhecida. Também é importante ter um pacote de antivírus instalado, se possível pago. Esses programas ajudam a identificar sites maliciosos antes mesmo que a pessoa abra a mensagem, justifica.

Outra dica do delegado é sempre buscar as fontes oficiais de informação. As páginas do governo sempre terminam com .gov.br. Então, se você receber informações de um site caixa.com.br, por exemplo, já pode desconfiar. O correto é caixa.gov.br, comenta. O mesmo vale para buscar aplicativos do governo federal.

PASSO A PASSO DA PROTEÇÃO VIRTUAL