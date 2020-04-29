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Criminosos usam nome da Acacci para aplicar golpes no ES

Golpistas estão abordando vítimas por telefone, passando-se pela Associação para pedir doações de diversos tipos. A Acacci informou que o pedido de doações é 'ilegítima, improcedente e ilegal'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 16:42

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 16:42

Muro artístico da Acacci
Muro artístico da Acacci Crédito: Divulgação
Nem mesmo organizações que oferecem suporte para pessoas com câncer escapou da ação de estelionatários durante a pandemia do novo coronavírus. A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) informou que há criminosos aproveitando-se da Covid-19 para aplicar golpes no Espírito Santo. De acordo com a entidade, golpistas estão abordando vítimas por telefone, passando-se pela Acacci, para pedir doações de diversos tipos.
A associação informou que o pedido de doações em nome da Acacci é "ilegítima, improcedente e ilegal". A entidade informou, ainda, que suspendeu temporariamente, desde o dia 20 de março de 2020, o recolhimento de doações em espécie nas residências dos doadores cadastrados via Telemarketing. A decisão ocorreu devido às recomendações dos órgãos gestores da saúde pública, com objetivo de reduzir a circulação e o contato entre pessoas.
Criminosos usam nome da Acacci para aplicar golpes no ES
"Apenas a Central de Relacionamento com o Doador (Telemarketing) da Acacci está credenciada para realizar atendimentos via telefone, com os números: (27) 99627-5023 / 99834-5957 / 99711-9949 / 99711-1208. A instituição coloca-se à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários por meio do telefone (27) 2125.2999 ou e-mail [email protected]", disse, por nota. ?
A sede da Acacci, que é uma organização criada para oferecer suporte psicossocial, integrativo e complementar às crianças e adolescentes em tratamento e às suas famílias, fica em Jardim Camburi, em Vitória. Porém, diante do contexto de pandemia, a associação suspendeu as visitas às dependências da instituição. 
Procurada, a Acacci informou que já fez denúncia na polícia do golpe usando o nome da instituição, no ano passado, e apesar de novos casos recentes, não pretende denunciar formalmente novamente.
A Polícia Civil informou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, e orienta que as vítimas desse tipo de crime registrem Boletim de Ocorrência, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. É importante que a vítima anexe todo material que comprove o crime, como prints e documentos, de forma a auxiliar o trabalho de investigação. O registro pode ser feito presencialmente, podendo comparecer a uma delegacia física, mas a Polícia Civil orienta que seja priorizado o registro por meio da Delegacia Online.
A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o Disque Denúncia. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas

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