Auxílio de R$ 600: delegado do ES ensina a checar se link na internet é golpe

Desde março, em todo o país, mais de 6,7 milhões de pessoas já caíram em algum dos golpes do chamado "coronavoucher" , segundo o DFNDR Lab  laboratório especializado em segurança digital da PSafe. Os criminosos utilizam o auxílio de R$ 600, aprovado no dia 30 de março pelo Senado Federal, para chamar a atenção das pessoas. A partir de mensagens compartilhadas pelo WhatsApp, os golpistas enviam links maliciosos que, ao serem acessados, podem roubar dados pessoais e bancários das vítimas.