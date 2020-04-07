Falso cadastro no auxílio de R$ 600 já fez 6,7 milhões de vítimas no país

Não compartilhe mensagens sem antes verificar se a informação é verídica e se os links são seguros.tem um grupo de WhatsApp em que envia durante todo o dia informações de qualidade e checadas sobre o tema coronavírus. Para participar dele, basta

Se você recebeu um link por mensagem e tem dúvida se o site é idôneo ou não, fique atento ao domínio dele. O endereço on-line de A Gazeta, por exemplo, é agazeta.com.br: se ele estiver no começo do link, por maior que seja, é provável que a URL seja autêntica. Além disso, fique atento a caracteres a mais ou a menos nesse endereço eletrônico. Se ele contiver algo como agaSeta.com.br, com um s no lugar do último z, ou com um "0" no lugar de um "o" tome cuidado. Em alguns casos ainda, é possível que usem um traço ("-") no lugar de um ponto ("."), por exemplo.