Entenda como será o saque-emergencial de R$ 1.045 do FGTS

O trabalhador possui três contas no FGTS, sendo duas inativas  uma no valor de R$ 500 e outra no valor de R$ 900  e uma ativa, com saldo de R$ 4.000. Neste caso, vai ser retirado todo o dinheiro da conta inativa de menor valor, e parte do dinheiro (R$ 545) da conta inativa com maior valor. Neste caso, nada vai ser retirado da conta ativa. Somando o valor da conta inativa de menor valor (R$ 500), com os R$ 545 da conta inativa de maior valor o contribuinte chegará ao limite de R$ 1.045.