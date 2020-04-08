260 mil empreendedores do ES poderão vender em site de gigante do varejo

A presidente do Conselho da Magazine Luiza, Luiza Trajano, e a vice-governadora do ES, Jaqueline Moraes, negociaram a inclusão de empreendedores do ES na plataforma Crédito: Reprodução/Arquivo AG

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Mais de 260 mil microempreendedores individuais (MEIs), pequenos empresários e artesãos poderão vender seus produtos em uma plataforma desenvolvida pela Magazine Luiza. O Parceiro Magalu foi lançado na última semana pela rede de varejo, em São Paulo e Rio de Janeiro, e no Espírito Santo contará com a parceria do governo do Estado e o Sebrae.

A iniciativa tem como objetivo possibilitar que esses empresários possam disponibilizar seus estoques por meio do site ou do aplicativo da varejista. Os autônomos também terão acesso à mesma tecnologia, podendo criar suas lojas virtuais com os produtos já vendidos no site. Para eles, ainda há uma maneira de receber uma comissão. A ferramenta ainda não está disponível no ES, pois ainda depende de um alinhamento técnico.

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A vice-governadora Jaqueline Moraes comenta que no Espírito Santo são cerca de 260 mil MEIs, sem contar os pequenos empresários e autônomos. Ela explica que entrou em contato com Luiza Trajano, proprietária da Magazine Luiza, assim que soube da iniciativa da empresária em lançar a plataforma Parceiros Magalu.

O projeto piloto foi lançado recentemente em São Paulo e Rio de Janeiro e a ideia é expandir para outros Estados. Perguntei a Luiza Trajano (dona da Magazine Luiza) se havia interesse em incluir o ES nesta iniciativa, uma vez que a marca pretende expandir as atividades no Estado. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) e o Sebrae serão parceiros nesta iniciativa, explica a vice-governadora.

Jaqueline destaca que o Sebrae já está com uma ação em andamento para atender os empresários que foram obrigados a fecharem as portas por conta do isolamento social. Segundo ela, a rede varejista gostou do trabalho da entidade e decidiu por incluir o Estado nessa ação.

O Sebrae vai trabalhar oferecendo cursos voltados para quem quer comercializar seus produtos de forma on-line. Esse trabalho já está sendo feito e despertou interesse da rede de varejo. Os interessados poderão fazer cursos gratuitos de curta duração como como fotografar para redes sociais, como colocar produtos a venda, entre outros. Fizemos uma reunião virtual e agora estamos na expectativa de um alinhamento técnico para colocar essa ação em prática aqui no Espírito Santo, destaca Jaqueline Moraes.

Ela lembra que cerca de 80% dos registros de MEIs no Estado são formados por mulheres. É um movimento que começa agora na crise, mas pode ser expandida para quando o comércio voltar a abrir. Os negócios virtuais são mais uma opção de vendas para a nova geração de consumidor, além de desenvolver iniciativas de como vamos retomar a economia após a crise, ressalta.

O objetivo do trabalho, segundo a vice-governadora, é fortalecer o comércio local, usando a tecnologia e a informação para superar esse momento difícil.

Costumo dizer que durante a crise ou você chora ou vende lenço. Esse é um momento de se reinventar, em pensar em alternativas de como faremos essa retomada. Por isso, ações como essa são tão importantes, diz.

O Parceiro Magalu foi acelerado pela Magazine Luiza por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus.