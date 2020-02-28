Magazine Luiza confirma que vai abrir 4 pontos de venda no ES

Loja do Magazine Luiza: rede deve vir para o Estado e operar quiosques em parceria com as Lojas Marisa Crédito: Divulgação

A gigante varejista de móveis e eletroeletrônicos Magazine Luiza confirmou que passará a ter operações no Espírito Santo. Serão abertos quatro pontos de venda na Grande Vitória no formato de quiosques para venda de celulares e produtos eletrônicos dentro de unidades das Lojas Marisa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

O Magazine Luiza não informou o número de vagas abertas. Não há previsão, pelo menos no momento, de abertura de lojas convencionais no Estado.

O modelo da operação que deve ser aberto por aqui é conhecido como "store in store". Serão quiosques de produtos eletrônicos dentro de quatro lojas Marisa, com tamanhos entre 6 e 16 metros quadrados, totalmente operados pelo Magazine Luiza.



As unidades da Marisa que receberão quiosques do Magazine Luiza são as que ficam nos shoppings Vila Velha, no mesmo município, e Mestre Álvaro, na Serra; no Centro de Vitória e na avenida Expedito Garcia, em Cariacica.

CONTRATAÇÕES

As contratações para funcionários que atuarão nestes pontos já estão em andamento. Os interessados podem acessar o site da loja e se inscrever no cargo escolhido.

Para se candidatar, é preciso ter técnicas de vendas, amplo conhecimento sobre tecnologia, especialmente telefonia, além de requisitos pessoais como "alta energia, excelente comunicação e espírito de equipe".

Os selecionados para as vagas irão receber assistência médica e odontológica, vale transporte, ticket alimentação, além de bolsa de estudo.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA AS VAGAS