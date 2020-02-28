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Investimento

Magazine Luiza confirma que vai abrir 4 pontos de venda no ES

Como parte do seu plano de expansão, a rede varejista - que ainda não tem lojas no Estado - vai abrir quiosques em várias regiões do país. Vagas de emprego já estão abertas no site da empresa

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 17:30
Loja do Magazine Luiza: rede deve vir para o Estado e operar quiosques em parceria com as Lojas Marisa Crédito: Divulgação
A gigante varejista de móveis e eletroeletrônicos Magazine Luiza confirmou que passará a ter operações no Espírito Santo. Serão abertos quatro pontos de venda na Grande Vitória no formato de quiosques para venda de celulares e produtos eletrônicos dentro de unidades das Lojas Marisa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Os planos de expansão da marca mirando localidades não atendidas, como o mercado capixaba, já haviam sido noticiados por A Gazeta em dezembro de 2019. Apesar de não informar a data de abertura dos quiosques, a empresa já abriu vagas de emprego para o Espírito Santo em seu site para o cargo de vendedor especialista.
O Magazine Luiza não informou o número de vagas abertas. Não há previsão, pelo menos no momento, de abertura de lojas convencionais no Estado.
O modelo da operação que deve ser aberto por aqui é conhecido como "store in store". Serão quiosques de produtos eletrônicos dentro de quatro lojas Marisa, com tamanhos entre 6 e 16 metros quadrados, totalmente operados pelo Magazine Luiza.
As unidades da Marisa que receberão quiosques do Magazine Luiza são as que ficam nos shoppings Vila Velha, no mesmo município, e Mestre Álvaro, na Serra; no Centro de Vitória e na avenida Expedito Garcia, em Cariacica.

CONTRATAÇÕES

As contratações para funcionários que atuarão nestes pontos já estão em andamento. Os interessados podem acessar o site da loja e se inscrever no cargo escolhido.

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Para se candidatar, é preciso ter técnicas de vendas, amplo conhecimento sobre tecnologia, especialmente telefonia, além de requisitos pessoais como "alta energia, excelente comunicação e espírito de equipe".
Os selecionados para as vagas irão receber assistência médica e odontológica, vale transporte, ticket alimentação, além de bolsa de estudo.

CONFIRA OS REQUISITOS PARA AS VAGAS

  • CARGO: Vendedor especialista
  • LOCAIS: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
  • INSCRIÇÕES: no site da loja.
REQUISITOS
  • Técnicas de vendas
  • Ter amplo conhecimento sobre tecnologia, especialmente telefonia
  • Alta energia
  • Excelente comunicação
  • Foco no cliente (saber ouvir)
  • Solucionador de problemas
  • Espírito de equipe
  • Relacionamento interpessoal
  • Foco no resultado
  • Inconformismo
  • Velocidade de execução
  • Curiosidade
  • Gostar de interagir com redes sociais

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