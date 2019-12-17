Magazine Luiza quer abrir pontos de vendas no ES

Loja do Magazine Luiza: rede deve vir para o Estado e operar quiosques em parceria com outras marcas Crédito: Magazine Luiza/Divulgação

A competição no mercado varejista de eletrônicos do Espírito Santo deve ficar ainda mais acirrada em breve. Com um amplo programa de expansão a partir de 2020, a rede Magazine Luiza planeja abrir pontos de vendas em terras capixabas, um dos poucos Estados onde a marca ainda não está presente fisicamente.

A novidade é fruto de um conjunto de parcerias que a varejista está firmando com marcas como Lojas Marisa e Carrefour para abrir quiosques para venda de celulares e produtos eletrônicos dentro dessas lojas, modelo conhecido como store in store. A informação é do jornal Valor Econômico.

Nesta terça-feira (17), o Magazine Luiza inaugurou cinco quiosques nesse formato em unidades da Marisa na cidade de São Paulo. Outros dois quiosques operados pela marca também já atuam em hipermercados do Carrefour na capital paulista.

Segundo o Valor, a parceria com a Marisa deve abranger mais de 300 lojas em todo país até maio de 2020. Os demais 56 pontos não têm espaço para receber quiosques. Já em janeiro serão inauguradas mais 43 unidades com quiosques.

Com isso, o Magazine Luiza vai conseguir atuar em localidades onde não possui lojas como Rio de Janeiro, Brasília e Tocantins, além do Espírito Santo. Só no Distrito Federal estão previstas de 10 a 15 operações desse tipo. Os clientes também poderão comprar produtos no site da varejista e retirar nos pontos da Marisa.

A gigante varejista de móveis e eletroeletrônicos será responsável pela estratégia comercial, logística, gestão de estoque, faturamento, contratação de funcionários que vão atuar nesses quiosques. Serão quatro modelos de quiosques a serem instalados nas Lojas Marisa, com tamanho entre 6 metros quadrados e 16 m2.

De acordo com informações do "Valor", as conversas para a parceria entre as redes começaram há três meses. Vamos ter mais capilaridade no país por meio desta parceria, atuando em uma área que é nicho para o Magalu, que é smartphones, afirmou Fabricio Garcia, vice-presidente comercial e operacional do Magazine Luiza nesta terça.