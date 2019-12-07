Americanas e B2W vão abrir centro de distribuições no Espírito Santo

A Lojas Americanas e a B2W Digital, empresa de comércio eletrônico, vão abrir um Centro de Distribuições (CD) no Espirito Santo. De acordo com as companhias, a unidade deve ser construída até 2020. O anúncio foi feito na última sexta-feira (7) em um evento com investidores, no Rio de Janeiro.
Ao todo, serão sete Estados que vão ganhar novos CDs nos próximos dois anos, o chamado Universo Americanas. A intenção das empresas com a ação é dar suporte ao crescimento das companhias. Além do Espírito Santo, Pará, Ceará, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também vão receber centros de distribuições.
Não foi informado ainda qual cidade capixaba deve receber o Centro de Distribuições e nem quantos empregos a unidade vai gerar no Estado.
Segundo a Americanas, até 2022 as companhias que atualmente operam com 15 CDs integrados passarão a contar com 22 CDs, ampliando sua capacidade de armazenagem de 640 mil m² para 1 milhão de m². Dessa forma, ambas contarão com CDs em 12 Estados brasileiros e aumentarão sua área de abrangência de entregas em até 24 horas.
A B2W Digital é uma empresa de comércio eletrônico, criada no final de 2006, que fundiu Americanas.com, Submarino e Shoptime. Além dessas lojas de varejo, ela ainda gerencia a Sou Barato, o AmeDigital, entre outros. A B2W é a líder em comércio eletrônico na América Latina. A Lojas Americanas projeta um aumento no total de clientes atendidos de 38 milhões para 46 milhões entre os anos de 2019 e 2022.