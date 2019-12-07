Americanas e B2W vão abrir centro de distribuições no Espírito Santo

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Ao todo, serão sete Estados que vão ganhar novos CDs nos próximos dois anos, o chamado Universo Americanas. A intenção das empresas com a ação é dar suporte ao crescimento das companhias. Além do Espírito Santo, Pará, Ceará, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais também vão receber centros de distribuições.

Não foi informado ainda qual cidade capixaba deve receber o Centro de Distribuições e nem quantos empregos a unidade vai gerar no Estado.

Segundo a Americanas, até 2022 as companhias  que atualmente operam com 15 CDs integrados  passarão a contar com 22 CDs, ampliando sua capacidade de armazenagem de 640 mil m² para 1 milhão de m². Dessa forma, ambas contarão com CDs em 12 Estados brasileiros e aumentarão sua área de abrangência de entregas em até 24 horas.