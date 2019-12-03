Empresa capixaba alugará carro por app e terá assinatura de veículos

Aplicativo possibilitará aluguel de carro em minutos Crédito: Siumara Gonçalves

A partir de um aplicativo instalado no celular será possível alugar um carro sem preencher nenhuma papelada. Os veículos estarão distribuídos em dez estações espalhadas pela Grande Vitória e para contratar o serviço será preciso apenas ter o celular em mãos. Outra novidade, do mesmo grupo empresarial, é um modelo de assinatura de carro que será lançado no início do próximo ano.

De acordo com o vice-presidente do grupo, Kaumer Chieppe, a princípio cerca de 200 veículos próprios de sete modelos estarão disponíveis para o aluguel, podendo crescer conforme a demanda. Queremos atender amplamente a necessidade do usuário. Temos carros mais simples e também mais executivos. Inicialmente daremos um desconto de 40% no valor da meia diária é de 20% no da inteira. Em uma segunda etapa, ainda será possível pedir o carro e ele ser entregue onde você quiser, com o pagamento de uma taxa pelo serviço", conta.

Lançamento do aluguel de carros por aplicativo Crédito: V1/Divulgação

APLICATIVO FARÁ O ALUGUEL

Na parte superior direita do painel do aplicativo V1 aberto no celular aparecerá a função de aluguel. Para ativá-lo o usuário precisará atualizar ou baixar app. Para quem é usuário do V1 ter acesso ao carro, será preciso cadastrar a CNH, endereço, uma foto self e um cartão de crédito. Já os novos usuários precisarão fazer o cadastro completo para o uso do app.

Para liberar o carro, será preciso apenas escanear o QR Code do veículo que fica no para-brisa dianteiro. Pelo celular, será possível destravar o carro para pegar a chave que fica guardada dentro dele.

NOVIDADE

Outro novo serviço do Grupo Águia Branca será um modelo de assinatura de carro. De acordo com o presidente do grupo, Renan Chieppe, o usuário poderá escolher um dos cinco modelos de carros disponibilizados pela empresa para alugar por um período de 12 meses. Ele vai pagar uma mensalidade pelo uso. No final desse período devolve o carro e poderá renovar a assinatura e pegar um veículo novo, explica.