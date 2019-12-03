Empresa capixaba alugará carro por app e terá assinatura de veículos

A partir de um aplicativo instalado no celular será possível alugar um carro sem preencher nenhuma papelada. Os veículos estarão distribuídos em dez estações espalhadas pela Grande Vitória e para contratar o serviço será preciso apenas ter o celular em mãos. Outra novidade, do mesmo grupo empresarial, é um modelo de assinatura de carro que será lançado no início do próximo ano.
O modelo de aluguel de automóveis via aplicativo foi lançado nesta terça-feira (03), em Vitória, pelo Grupo Águia Branca, e estará disponível no aplicativo do V1. Os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória terão pontos onde será possível realizar a retirada do carro, que poderá ser contratado por meia diária (até 12 horas) ou uma diária inteira.
De acordo com o vice-presidente do grupo, Kaumer Chieppe, a princípio cerca de 200 veículos próprios de sete modelos estarão disponíveis para o aluguel, podendo crescer conforme a demanda. Queremos atender amplamente a necessidade do usuário. Temos carros mais simples e também mais executivos. Inicialmente daremos um desconto de 40% no valor da meia diária é de 20% no da inteira. Em uma segunda etapa, ainda será possível pedir o carro e ele ser entregue onde você quiser, com o pagamento de uma taxa pelo serviço", conta.
APLICATIVO FARÁ O ALUGUEL
Na parte superior direita do painel do aplicativo V1 aberto no celular aparecerá a função de aluguel. Para ativá-lo o usuário precisará atualizar ou baixar app. Para quem é usuário do V1 ter acesso ao carro, será preciso cadastrar a CNH, endereço, uma foto self e um cartão de crédito. Já os novos usuários precisarão fazer o cadastro completo para o uso do app.
Para liberar o carro, será preciso apenas escanear o QR Code do veículo que fica no para-brisa dianteiro. Pelo celular, será possível destravar o carro para pegar a chave que fica guardada dentro dele.
NOVIDADE
Outro novo serviço do Grupo Águia Branca será um modelo de assinatura de carro. De acordo com o presidente do grupo, Renan Chieppe, o usuário poderá escolher um dos cinco modelos de carros disponibilizados pela empresa para alugar por um período de 12 meses. Ele vai pagar uma mensalidade pelo uso. No final desse período devolve o carro e poderá renovar a assinatura e pegar um veículo novo, explica.
A intenção da empresa com o novo produto é atuar no Espírito Santo e em Minas Gerais.