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Transportes

Empresa capixaba alugará carro por app e terá assinatura de veículos

Consumidor terá dez pontos de retiradas do automóvel espalhados na Grande Vitória. Em um segundo momento, aplicativo V1 vai levar veículo até cliente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 14:23

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 14:23

Aplicativo possibilitará aluguel de carro em minutos Crédito: Siumara Gonçalves
A partir de um aplicativo instalado no celular será possível alugar um carro sem preencher nenhuma papelada. Os veículos estarão distribuídos em dez estações espalhadas pela Grande Vitória e para contratar o serviço será preciso apenas ter o celular em mãos. Outra novidade, do mesmo grupo empresarial, é um modelo de assinatura de carro que será lançado no início do próximo ano.

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O modelo de aluguel de automóveis via aplicativo foi lançado nesta terça-feira (03), em Vitória, pelo Grupo Águia Branca, e estará disponível no aplicativo do V1. Os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória terão pontos onde será possível realizar a retirada do carro, que poderá ser contratado por meia diária (até 12 horas) ou uma diária inteira.
De acordo com o vice-presidente do grupo, Kaumer Chieppe, a princípio cerca de 200 veículos próprios de sete modelos estarão disponíveis para o aluguel, podendo crescer conforme a demanda. Queremos atender amplamente a necessidade do usuário. Temos carros mais simples e também mais executivos. Inicialmente daremos um desconto de 40% no valor da meia diária é de 20% no da inteira. Em uma segunda etapa, ainda será possível pedir o carro e ele ser entregue onde você quiser, com o pagamento de uma taxa pelo serviço", conta.
Lançamento do aluguel de carros por aplicativo Crédito: V1/Divulgação

APLICATIVO FARÁ O ALUGUEL

Na parte superior direita do painel do aplicativo V1 aberto no celular aparecerá a função de aluguel. Para ativá-lo o usuário precisará atualizar ou baixar app. Para quem é usuário do V1 ter acesso ao carro, será preciso cadastrar a CNH, endereço, uma foto self e um cartão de crédito. Já os novos usuários precisarão fazer o cadastro completo para o uso do app.

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Para liberar o carro, será preciso apenas escanear o QR Code do veículo que fica no para-brisa dianteiro. Pelo celular, será possível destravar o carro para pegar a chave que fica guardada dentro dele.

NOVIDADE 

Outro novo serviço do Grupo Águia Branca será um modelo de assinatura de carro. De acordo com o presidente do grupo, Renan Chieppe, o usuário poderá escolher um dos cinco modelos de carros disponibilizados pela empresa para alugar por um período de 12 meses. Ele vai pagar uma mensalidade pelo uso. No final desse período devolve o carro e poderá renovar a assinatura e pegar um veículo novo, explica.
A intenção da empresa com o novo produto é atuar no Espírito Santo e em Minas Gerais.

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