Megaoperação na Grande Vitória mira esquema que fornecia placas falsas ao PCV

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8), a Megaoperação Genesis, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na Grande Vitória. A ação acontece em 20 bairros de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória.





Quatro pessoas haviam sido presas até a última atualização desta matéria. Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, entre os suspeitos está Fabrício Vieira Coelho, conhecido como “César”, apontado pela polícia como o principal alvo da ação.





Segundo a corporação, os alvos integram uma organização criminosa investigada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como placas e chassis, receptação, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.





As investigações apontam ainda que o grupo fomentava crimes ligados ao tráfico de drogas, roubos de veículos e homicídios. Os suspeitos também seriam responsáveis por fornecer placas adulteradas para traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), utilizadas em assassinatos e outras ações criminosas.





A Polícia Civil informou que Fabrício era responsável por clonar placas de veículos para a facção criminosa. Durante a operação, policiais apreenderam celulares, computadores e uma arma.





O titular do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Luiz Gustavo Ximenes, afirmou que o suspeito também participava de um plano para tirar da cadeia Diego Augusto da Silva, apontado como chefe do tráfico de Planalto Serrano.