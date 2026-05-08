Megaoperação na Grande Vitória mira esquema que fornecia placas falsas ao PCV

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8), a Megaoperação Genesis, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na Grande Vitória. A ação acontece em 20 bairros de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória.
Quatro pessoas haviam sido presas até a última atualização desta matéria. Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, entre os suspeitos está Fabrício Vieira Coelho, conhecido como “César”, apontado pela polícia como o principal alvo da ação.
Segundo a corporação, os alvos integram uma organização criminosa investigada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como placas e chassis, receptação, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam ainda que o grupo fomentava crimes ligados ao tráfico de drogas, roubos de veículos e homicídios. Os suspeitos também seriam responsáveis por fornecer placas adulteradas para traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), utilizadas em assassinatos e outras ações criminosas.
A Polícia Civil informou que Fabrício era responsável por clonar placas de veículos para a facção criminosa. Durante a operação, policiais apreenderam celulares, computadores e uma arma.
O titular do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Luiz Gustavo Ximenes, afirmou que o suspeito também participava de um plano para tirar da cadeia Diego Augusto da Silva, apontado como chefe do tráfico de Planalto Serrano.
"Diego está preso em Campos, no Rio de Janeiro. Ele estava enviando R$ 200 mil no dia 4/3/26 com intuito de concretizar um plano de fuga e também adquirir armas de grosso calibre na Rocinha, no Rio de Janeiro, e enviar para Planalto Serrano. Conseguimos interceptar essa quantia”, disse o delegado.
De acordo com a Polícia Civil, a megaoperação foi planejada de forma integrada para atuar em diferentes frentes de combate à criminalidade. Paralelamente à ofensiva contra o crime organizado, unidades especializadas cumprem ordens judiciais relacionadas a casos de violência contra crianças e adolescentes, violência doméstica e familiar, crimes ambientais e infrações de trânsito.
Na Serra, os mandados são cumpridos nos bairros Jardim Limoeiro, Cascata, Valparaíso, São Marcos II, Parque Jacaraípe, Feu Rosa, Colina de Laranjeiras e José de Anchieta.
A operação é supervisionada pelo delegado-geral da corporação, Jordano Bruno, e coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Ao todo, 130 policiais civis participam da ação, distribuídos em 30 viaturas. A operação também conta com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Operação Genesis
O nome “Genesis”, segundo a Polícia Civil, faz referência ao início de um novo ciclo de gestão e governança da corporação, simbolizando o compromisso institucional com a reestruturação estratégica e o fortalecimento da eficiência operacional.