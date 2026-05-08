Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Operação Genesis

Megaoperação na Grande Vitória mira esquema que fornecia placas falsas ao PCV

Ação ocorre em 20 bairros da Grande Vitória e mira investigados por lavagem de dinheiro, receptação e falsificação

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 07:17

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

08 mai 2026 às 07:17

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta sexta-feira (8), a Megaoperação Genesis, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na Grande VitóriaA ação acontece em 20 bairros de Vila VelhaSerra, Cariacica e Vitória.


Quatro pessoas haviam sido presas até a última atualização desta matéria. Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, entre os suspeitos está Fabrício Vieira Coelho, conhecido como “César”, apontado pela polícia como o principal alvo da ação.


Segundo a corporação, os alvos integram uma organização criminosa investigada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como placas e chassis, receptação, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.


As investigações apontam ainda que o grupo fomentava crimes ligados ao tráfico de drogas, roubos de veículos e homicídios. Os suspeitos também seriam responsáveis por fornecer placas adulteradas para traficantes ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), utilizadas em assassinatos e outras ações criminosas.


A Polícia Civil informou que Fabrício era responsável por clonar placas de veículos para a facção criminosa. Durante a operação, policiais apreenderam celulares, computadores e uma arma.


O titular do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Luiz Gustavo Ximenes, afirmou que o suspeito também participava de um plano para tirar da cadeia Diego Augusto da Silva, apontado como chefe do tráfico de Planalto Serrano.

Diego Augusto da Silva (laranja) é chefe do tráfico de Planalto Serrano; Fabrício Vieira Coelho foi preso durante operação
Diego Augusto da Silva (laranja) é chefe do tráfico de Planalto Serrano; Fabrício Vieira Coelho foi preso durante operação Reprodução

"Diego está preso em Campos, no Rio de Janeiro. Ele estava enviando R$ 200 mil no dia 4/3/26 com intuito de concretizar um plano de fuga e também adquirir armas de grosso calibre na Rocinha, no Rio de Janeiro, e enviar para Planalto Serrano. Conseguimos interceptar essa quantia”, disse o delegado.


De acordo com a Polícia Civil, a megaoperação foi planejada de forma integrada para atuar em diferentes frentes de combate à criminalidade. Paralelamente à ofensiva contra o crime organizado, unidades especializadas cumprem ordens judiciais relacionadas a casos de violência contra crianças e adolescentes, violência doméstica e familiar, crimes ambientais e infrações de trânsito.

Na Serra, os mandados são cumpridos nos bairros Jardim Limoeiro, Cascata, Valparaíso, São Marcos II, Parque Jacaraípe, Feu Rosa, Colina de Laranjeiras e José de Anchieta.


A operação é supervisionada pelo delegado-geral da corporação, Jordano Bruno, e coordenada pela Superintendência de Polícia Especializada e pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.


Ao todo, 130 policiais civis participam da ação, distribuídos em 30 viaturas. A operação também conta com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).


Operação Genesis

O nome “Genesis”, segundo a Polícia Civil, faz referência ao início de um novo ciclo de gestão e governança da corporação, simbolizando o compromisso institucional com a reestruturação estratégica e o fortalecimento da eficiência operacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados