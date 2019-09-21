Brasil é 3º no ranking de e-commerce de vinho

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O Brasil é o terceiro maior mercado de compra de vinho pelos canais online, com quase um terço das garrafas comercializadas via web, ficando atrás apenas da China e do Reino Unido. Além da facilidade de receber as garrafas em casa, os dados da empresa especializada em marketing de vinho Wine Inteligence apontam que os fatores preço e variedade estão atraindo cada vez os consumidores para esta plataforma.

Musical. Fabiano Araújo, Elaine Rowena e Cláudio Modesto: na estreia de “Webber – Os grandes Musicais da Broadway”, no Teatro Glória. Crédito: Mônica Zorzanelli

BRAVO! Entre os comentários de quem estava assistindo à première do musical “Webber – Os Grandes Musicais da Broadway”, na última quinta-feira, foram muitos os elogios aos artistas Mateus Salmoão, Julimar Amorim e Izak Rodrigues. Eles protagonizaram, respectivamente, as árias de “Sunset Boulevard” e “Fantasma da Ópera”, “Jesus Cristo Superstar” e “Evita”. A orquestra, comandada pelo nosso maestro Helder Trefzger, também foi aplaudida de pé no fim do espetáculo.

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Regina Pagani e Ivan Agular Crédito:

ECONOMIA GLOBAL: Economista com formação em Teoria Econômica e analista nos principais veículos de comunicação do Brasil, Thais Zara desembarca em Vitória na próxima sexta-feira, dia 27, onde participa de mais uma reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo (GPAEES).

ECONOMIA GLOBAL 2: Thais vai trazer uma análise dos cenários macroeconômicos do Brasil e do mundo, falando sobre comércio global, questões fiscais, inflação e agenda econômica. Ela também falará sobre o recente repique do preço internacional do petróleo após os ataques às instalações da Arábia Saudita.

Thanguy Friço, Luma, Maitê e Patrícia Friço Crédito:

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CAMPANHA LEGAL: O comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, e o diretor jurídico, Fabiano Pereira, firmaram parceria com a Comissão da Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado, representado pelo Dr. Rapahel Câmara, para que o Iate seja ponto de coleta de livros para a Campanha do Dia das Crianças. A ação tem vai arrecadar livros e presentear, no dia 12 de outubro, crianças que estão inseridas no mapa da violência sexual no Espírito Santo.

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VIVA TAYLOR! Luis Paulo Vellozo de Sá convida para o show “James Taylor Cover”, nos dias 27 e 28, no 244/Club, na Praia do Canto. Sobe ao palco ao lado dos músicos Leandro Gonçalves, Javan Jr. e Karol Antunes.

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Zig. Eduarda Buaiz lidera a comitiva da Buaiz Alimentos que estará presente no 26º Congresso Internacional da Indústria do Trigo, realizado a partir de amanhã em Campinas. Além dela, o gerente industrial Marcos Roberto Nascimento e o consultor Elcio Alves participam dos debates sobre diferentes aspectos da cadeia produtiva do trigo no Brasil e em outros países.

Zag. Fernanda Prates convida para a edição do Brincar – Moda, Arte e Diversão, no dia 6 de outubro, no Casa S Buffet. O chef Hugo Grassi é quem vai preparar o bufê infantil.

Zig. Bruna e Maira Sponfeldner recebem a estilista Cecília Prado, dia 26, para lançamento da coleção Verão 2020.

Show. Mariana Vanzo e Silvânia Saadi: filha e mãe em noite de música na Praia do Canto Crédito: Pedro Permuy

Zag. Roberta Gomes e Ana Paula Leite recebem a apresentadora Mariana Kupfer, que lançará seu livro “Eu, mãe e pai – A maternidade independente como escolha”, durante a inauguração oficial do Hair & Spa Concept, no dia 25, na Praia do Canto.