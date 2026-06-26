Turquia se despede da Copa com vitória e EUA avançam com líderes do Grupo D

Classificados por antecipação no Grupo D, os Estados Unidos sofreram a primeira derrota na Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quinta-feira, em Los Angeles, a seleção americana foi derrotada pela Turquia por 3 a 2. O gol da vitória turca saiu aos 52 minutos do segundo tempo, com Ayhan. Apesar do resultado, os anfitriões terminaram a fase de grupos na primeira colocação da chave e agora enfrentam a Bósnia no mata-mata. Já a Turquia, eliminada antes mesmo da rodada final, encerrou sua participação com a primeira vitória no torneio.









Trusty colocou os Estados Unidos em vantagem logo no início da partida, mas Arda Güler e Kökçü viraram o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Berhalter deixou tudo igual, até que Ayhan marcou nos acréscimos e definiu o triunfo turco.





Mesmo com a derrota, os Estados Unidos encerraram a fase de grupos com seis pontos, resultado das vitórias sobre Paraguai e Austrália nas duas primeiras rodadas. A Austrália ficou com a segunda vaga do Grupo D após empatar com o Paraguai na rodada final. A Turquia terminou a campanha com três pontos, enquanto os paraguaios ainda dependem de uma combinação de resultados para seguir na disputa como um dos melhores terceiros colocados.





A seleção americana começou a partida em ritmo intenso. Antes dos dois minutos, criou perigo em cobranças de escanteio e abriu o placar com Trusty, que dominou dentro da área e finalizou com força para vencer Çakir. Após o início dominante dos donos da casa, a Turquia equilibrou o confronto e chegou ao empate aos nove minutos, quando Arda Güler tabelou com Aydin e finalizou para as redes.





Os Estados Unidos voltaram a assustar em chute de Aaronson, defendido por Çakir, mas foram os turcos que conseguiram a virada. Aos 30 minutos, Kökçü apareceu na área para completar o passe de Elmali e fazer 2 a 1. Antes do intervalo, McKennie levou perigo em chute de longa distância, e Trusty ainda desperdiçou uma oportunidade de cabeça.





O empate americano veio logo aos três minutos do segundo tempo. Berhalter aproveitou a oportunidade dentro da área e bateu firme para deixar tudo igual. Embalados pelo gol, os Estados Unidos quase retomaram a vantagem em sequência de chances com Pulisic, que parou no goleiro, acertou a trave e ainda finalizou para fora.





A Turquia também criou oportunidades na etapa final, principalmente com Yildiz. Quando o empate parecia definido, Ayhan apareceu aos 52 minutos para marcar o terceiro gol turco e garantir a vitória. O resultado, no entanto, não alterou o destino das equipes: os Estados Unidos seguem na luta pelo título, enquanto a Turquia encerra sua participação no Mundial.



