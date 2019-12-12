Chegada de megaloja acirra disputa no comércio da Grande Vitória

Leroy Merlin: loja será tem 9 mil metros² Crédito: Divulgação

A chegada de uma megaloja do setor de material de construções tende a acirrar a disputa no comércio deste setor na Grande Vitória . Nesta sexta-feira (13) vai ser inaugurada a Leroy Merlin , na região de Goiabeiras, Vitória. A loja tem uma área de 9 mil metros² e contará com mais de 80 mil itens. A gigante francesa também vai oferecer uma série de serviços para os consumidores.

O novo modelo comercial, no entanto, não deve ficar sem resposta das empresas capixabas que já fazem parte deste setor. Desde que soubemos que eles viriam, alertamos os associados para não terem receio. Vamos investir em treinamentos, melhorar nossos pontos de venda e focar no atendimento, afirmou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção da Grande Vitória (Sindmat), Lesio Contarini Jr.

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A ideia é nivelar o atendimento por cima. Buscamos parcerias com o Sebrae e Senac para qualificar os vendedores e atingir um nível de excelência. Isso tudo tende a ajudar a evoluir o mercado capixaba. Os lojistas não vão ficar parados, acredita.

Ainda assim, Lesio conta que existe a possibilidade de ser iniciada uma campanha incentivando o consumo em lojas locais. Eles são generalistas, vendem diversos tipos de produtos. Nós somos especialistas - cada loja tem sua especialidade e é referência, seja em tintas, ferragens, ou qualquer outro material, destaca.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, diz que quem ganha com a concorrência entre as lojas do setor são os consumidores.

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O mundo dos negócios é competitivo. As pessoas que já estão estabelecidas vão precisar se reinventar para não ficar para trás. O Espírito Santo está estruturado e atraindo investidores de outros locais. Então, pode ser que essa situação volte a acontecer em outros segmentos, avaliou Sepulcri.

Wilson Bozi, diretor do Sindmat e dono da Bozi Material de Construção, acredita que o mercado é amplo e consiga acomodar mais uma grande loja. Nós já recebemos outras empresas de outros locais. É mais uma que vem, mas o mercado é grande e comporta, comentou Wilson lembrando que a empresa deve ter um custo operacional mais alto que as demais concorrentes capixabas.

Inaugurada nesta sexta, a Leroy Merlin vai funcionar na Avenida Fernando Ferrari, das 7h30 às 22h de segunda a sábado e das 10h às 19h aos domingos e feriados.