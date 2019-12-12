Chegada de megaloja acirra disputa no comércio da Grande Vitória

A chegada de uma megaloja do setor de material de construções tende a acirrar a disputa no comércio deste setor na Grande Vitória. Nesta sexta-feira (13) vai ser inaugurada a Leroy Merlin, na região de Goiabeiras, Vitória. A loja tem uma área de 9 mil metros² e contará com mais de 80 mil itens. A gigante francesa também vai oferecer uma série de serviços para os consumidores.
O novo modelo comercial, no entanto, não deve ficar sem resposta das empresas capixabas que já fazem parte deste setor. Desde que soubemos que eles viriam, alertamos os associados para não terem receio. Vamos investir em treinamentos, melhorar nossos pontos de venda e focar no atendimento, afirmou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção da Grande Vitória (Sindmat), Lesio Contarini Jr.
A ideia é nivelar o atendimento por cima. Buscamos parcerias com o Sebrae e Senac para qualificar os vendedores e atingir um nível de excelência. Isso tudo tende a ajudar a evoluir o mercado capixaba. Os lojistas não vão ficar parados, acredita.
Ainda assim, Lesio conta que existe a possibilidade de ser iniciada uma campanha incentivando o consumo em lojas locais. Eles são generalistas, vendem diversos tipos de produtos. Nós somos especialistas - cada loja tem sua especialidade e é referência, seja em tintas, ferragens, ou qualquer outro material, destaca.
O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, diz que quem ganha com a concorrência entre as lojas do setor são os consumidores.
O mundo dos negócios é competitivo. As pessoas que já estão estabelecidas vão precisar se reinventar para não ficar para trás. O Espírito Santo está estruturado e atraindo investidores de outros locais. Então, pode ser que essa situação volte a acontecer em outros segmentos, avaliou Sepulcri.
Wilson Bozi, diretor do Sindmat e dono da Bozi Material de Construção, acredita que o mercado é amplo e consiga acomodar mais uma grande loja. Nós já recebemos outras empresas de outros locais. É mais uma que vem, mas o mercado é grande e comporta, comentou Wilson lembrando que a empresa deve ter um custo operacional mais alto que as demais concorrentes capixabas.
Inaugurada nesta sexta, a Leroy Merlin vai funcionar na Avenida Fernando Ferrari, das 7h30 às 22h de segunda a sábado e das 10h às 19h aos domingos e feriados.