Imóveis prontos são perfeitos para quem quer sair do aluguel

Address Praia do Canto tem apê com desconto de R$ 200 mil Crédito: Divulgação/Proeng

Deixar o aluguel ou se mudar para um imóvel maior são decisões delicadas, e, muitas vezes, exigem agilidade. Para quem não pode esperar o apartamento sair da planta, mas não quer abrir mão de morar em um imóvel novo, a saída é escolher uma unidade pronta para morar.

Poder conhecer pessoalmente o apartamento, a localização exata, visualizar o acabamento e financiar direto com o banco são algumas vantagens de comprar um imóvel pronto, segundo Augusto César Andreão, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).

Ele também cita outros benefícios. Com o financiamento, você consegue parcelar e já morar no imóvel, pagando algo próximo de um aluguel. Você também compra mais barato. Os preços dos imóveis prontos geralmente são menores. Algumas vezes, já vêm com cortina, armários e até montado, exemplifica.

O diretor indica essa opção para quem está com o orçamento apertado e não consegue bancar um aluguel e a parcela de um imóvel ao mesmo tempo. Para os investidores, Augusto César também indica os apartamentos prontos. Nas situações de investimento, o retorno pode ser mais rápido, porque ele já está pronto.

Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Ricardo Paixão, é preciso conversar com a família para que todos estejam cientes das mudanças no orçamento. É um comprometimento de todos. Antes, se saíam pra jantar todo fim de semana, agora vão ter que sair uma vez por mês ou só comer em casa. O financiamento é uma dívida longa e alta, alerta.

Uma desvantagem, no entanto, é que, diferentemente de um imóvel comprado no início da construção do prédio, quando um empreendimento está pronto para morar, há poucas unidades disponíveis. É possível conseguir descontos, mas pode ser que o comprador não encontre um imóvel com todos os itens que imaginou, como sol da manhã e em um andar alto, por exemplo.

Opções

be, da Construtora Épura, fica em Residencial Coqueiral, em Vila Velha. Ao todo, possui 368 unidades, com 11 ainda à venda. O condomínio é composto por quatro torres residenciais com apartamentos de dois e três quartos com suíte. Eles variam entre 50,14 m² e 64,36 m². Além de um mall com pontos comerciais. As unidades residenciais custam a partir de R$197 mil.

O Grupo Proeng traz como opção o Address Praia do Canto, em Vitória. O empreendimento possui apartamentos de um quarto, com 47,26m², e de dois quartos, sendo uma suíte, com 69,19m². Resta apenas uma unidade de dois quartos à venda de R$ 934 mil por R$ 734 mil.