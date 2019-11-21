Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo Patrocinado

Construção pode ser econômica sem abrir mão da qualidade

Bremenkamp Material de Construção oferece variedade de marcas tradicionais com preços que cabem no bolso de todos consumidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:47

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:47

Crédito: Divulgação/Bremenkamp
Seja para um reparo emergencial, reforma ou construção de uma casa, todos procuram por economia na obra. Com tantas opções no mercado, construir ou reformar não parece ser tão difícil. Mas para evitar futuras dores de cabeça, é preciso avaliar também a qualidade do produto. Nessa hora, uma ajudinha de quem sabe tudo do assunto é sempre bem-vinda, não é mesmo?
Com mais de 3.500 produtos, a Bremenkamp Material de Construção oferece uma variedade de marcas tradicionais e de qualidade, que cabem no bolso de qualquer consumidor.
"Somos uma loja 360º. oferecemos produtos da base e fundação, hidráulica, elétrica, acabamento, pintura e iluminação. Recebemos e atendemos com prazer até quem precisa apenas de uma fita isolante, com o preço mais econômico do Estado"
Elizete Bremenkamp - Representante da empresa
Segundo ela, é constante a busca por novidades. Hoje existem inúmeros produtos disponíveis no mercado e a gente trabalha diariamente pesquisando e selecionando o melhor custo-benefício para o nosso público. Recentemente, adquirimos uma telha Colonial PVC, que não acumula sujeira, assim como as tradicionais de barro, o PVC é mais leve e prático de instalar. É um produto novo, que garante beleza, economia e garantia de 5 anos, afirmou.
Crédito: Divulgação/Bremenkamp
Os pisos e porcelanatos decorativos são os queridinhos do público, que sempre está em busca das novidades do mercado, segundo Elizete. Mas se engana quem pensa que a Bremenkamp prioriza apenas produtos para grandes obras. No material de construção, o cliente encontra tudo o que precisa, até aquele prego que faltou na hora de colocar um quadro na parede.
A Bremenkamp hoje possui duas lojas, uma em Serra, na BR 101 próximo ao trevo de Laranjeiras e outra em Cariacica, na BR 262, ao lado do Terminal de Jardim América.

Digital

Além da qualidade, variedade e do preço baixo, a Bremenkamp também investe em inovação. Para isso, a rede conta com um site, onde o cliente pode pesquisar, selecionar e comprar peças sem ter que ir até a loja física
"Vemos as tendências como grandes oportunidades e o uso da tecnologia dentro da loja como uma ferramenta para interação com nossos clientes"
Elizete Bremenkamp - Representante da empresa
Crédito: Divulgação/Bremenkamp

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados