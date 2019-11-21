Construção pode ser econômica sem abrir mão da qualidade

Crédito: Divulgação/Bremenkamp

Seja para um reparo emergencial, reforma ou construção de uma casa, todos procuram por economia na obra. Com tantas opções no mercado, construir ou reformar não parece ser tão difícil. Mas para evitar futuras dores de cabeça, é preciso avaliar também a qualidade do produto. Nessa hora, uma ajudinha de quem sabe tudo do assunto é sempre bem-vinda, não é mesmo?

Com mais de 3.500 produtos, a Bremenkamp Material de Construção oferece uma variedade de marcas tradicionais e de qualidade, que cabem no bolso de qualquer consumidor.

"Somos uma loja 360º. oferecemos produtos da base e fundação, hidráulica, elétrica, acabamento, pintura e iluminação. Recebemos e atendemos com prazer até quem precisa apenas de uma fita isolante, com o preço mais econômico do Estado" Elizete Bremenkamp - Representante da empresa

Segundo ela, é constante a busca por novidades. Hoje existem inúmeros produtos disponíveis no mercado e a gente trabalha diariamente pesquisando e selecionando o melhor custo-benefício para o nosso público. Recentemente, adquirimos uma telha Colonial PVC, que não acumula sujeira, assim como as tradicionais de barro, o PVC é mais leve e prático de instalar. É um produto novo, que garante beleza, economia e garantia de 5 anos, afirmou.

Crédito: Divulgação/Bremenkamp

Os pisos e porcelanatos decorativos são os queridinhos do público, que sempre está em busca das novidades do mercado, segundo Elizete. Mas se engana quem pensa que a Bremenkamp prioriza apenas produtos para grandes obras. No material de construção, o cliente encontra tudo o que precisa, até aquele prego que faltou na hora de colocar um quadro na parede.

A Bremenkamp hoje possui duas lojas, uma em Serra, na BR 101 próximo ao trevo de Laranjeiras e outra em Cariacica, na BR 262, ao lado do Terminal de Jardim América.

Digital

Além da qualidade, variedade e do preço baixo, a Bremenkamp também investe em inovação. Para isso, a rede conta com um site, onde o cliente pode pesquisar, selecionar e comprar peças sem ter que ir até a loja física

"Vemos as tendências como grandes oportunidades e o uso da tecnologia dentro da loja como uma ferramenta para interação com nossos clientes" Elizete Bremenkamp - Representante da empresa